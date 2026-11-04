AIVortex giành ngôi Quán quân AI Arena

Được lựa chọn từ 351 đội thi với gần 900 thành viên đến từ 80 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, 8 đội xuất sắc nhất đã trực tiếp phát triển và trình diễn các sản phẩm ứng dụng AI trong thời gian giới hạn từ 15 đến 25 phút. Cuộc thi do Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Google tổ chức, Trường Đại học Công nghệ, (Đại học Quốc gia Hà Nội) đăng cai thực hiện, hướng tới phát triển năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tư duy sản phẩm và khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của sinh viên.

Tạo môi trường thực hành, phát triển năng lực ứng dụng AI

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, làm việc và nghiên cứu. Từ khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh đến sự phát triển của các tác nhân AI có thể lập kế hoạch và phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, công nghệ đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với giáo dục đại học.

AIVortex (Swinburne Vietnam) giành Giải Nhất và danh hiệu Quán quân AI Arena Viet Nam 2026

Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn, trong bối cảnh đó, sinh viên không chỉ cần thành thạo công cụ mà còn phải biết đặt câu hỏi có giá trị, hiểu nguyên lý công nghệ, kiểm chứng kết quả và chịu trách nhiệm về những sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra. Thể thức thi đấu trực tiếp của AI Arena chính là cơ hội để người học rèn luyện những năng lực này khi phải liên tục phân tích đề bài, lựa chọn giải pháp và hoàn thiện sản phẩm dưới áp lực thời gian.

Đại diện Google, ông David Benjamin, Trưởng nhóm Creative Lab, Đồng sáng lập Google AI Futures Fund, đánh giá cao năng lực sáng tạo và tinh thần ứng dụng AI của sinh viên Việt Nam. Ông nhìn nhận cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn mở ra cơ hội phát triển những sản phẩm AI có khả năng giải quyết các nhu cầu thực tiễn, tiến tới hình thành những dự án khởi nghiệp công nghệ.

Tại vòng chung kết, các đội trải qua ba thử thách độc lập, sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để phát triển sản phẩm thử nghiệm. Ở vòng đầu tiên, thí sinh có 15 phút xây dựng ứng dụng thiết kế hành trình khám phá Hà Nội theo nhu cầu cá nhân. Vòng thứ hai yêu cầu phát triển sản phẩm giúp người chưa biết trò chơi ô ăn quan có thể hiểu luật thông qua trải nghiệm trực quan mà không cần đọc hướng dẫn. Đến vòng cuối, hai đội xuất sắc nhất phải xây dựng ứng dụng khám phá văn hóa Việt Nam theo hình thức trò chơi tương tác trong 25 phút.

Qua các vòng thi, nhiều giải pháp đã thể hiện khả năng kết hợp công nghệ với trải nghiệm người dùng, từ lập lịch trình du lịch thông minh, mô phỏng trò chơi dân gian đến xây dựng nền tảng số hóa tri thức văn hóa. Bốn đội Như Một Vì Tinh Tú, AIVortex, 6h45 và ACUET lọt vào vòng thứ hai; hai đội Như Một Vì Tinh Tú và AIVortex giành quyền tranh chức vô địch.

Phương pháp giải quyết vấn đề bằng AI

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhắc lại dấu mốc khoảng 20 năm trước, khi ông cùng Đại học Quốc gia Hà Nội đưa cuộc thi lập trình quốc tế ICPC về Việt Nam. Mô hình thi đấu với các đội ba thành viên giải quyết bài toán trong năm giờ đã góp phần rèn luyện tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình và khả năng phối hợp nhóm cho nhiều thế hệ sinh viên.

Sau hai thập kỷ, sự phát triển của AI đang tạo ra những thay đổi căn bản trong cách tiếp cận công nghệ. Nếu trước đây, để giải quyết một bài toán, sinh viên cần dành nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu thuật toán và viết mã, thì hiện nay, người học phải biết khai thác và phối hợp linh hoạt các công cụ AI để nhanh chóng hình thành giải pháp. Từ những thử thách kéo dài nhiều giờ trong mô hình lập trình truyền thống, AI Arena đặt các đội trước yêu cầu phát triển sản phẩm chỉ trong 15 đến 25 phút.

Ông Duy cũng cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội đang thảo luận với Google về khả năng thành lập Trung tâm AI Arena. Định hướng này nhằm duy trì mạng lưới chuyên gia, cố vấn và cộng đồng sinh viên quan tâm đến AI, đồng thời thúc đẩy những hoạt động đổi mới phương pháp giáo dục công nghệ và hỗ trợ phát triển các ý tưởng ứng dụng AI.

Kết thúc ba vòng tranh tài, Ban Tổ chức công bố AIVortex (Swinburne Vietnam) giành Giải Nhất và danh hiệu Quán quân AI Arena Viet Nam 2026. Giải Nhì thuộc về đội Như Một Vì Tinh Tú (Đại học TPHCM); giải Ba được trao cho đội ACUET (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia ); giải pháp Ấn tượng thuộc về đội 6h45 (Đại học Kinh tế Quốc dân). Đội vô địch nhận chuyến khảo sát học tập tại Singapore, bao gồm tham quan trụ sở Google và các trường đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng những quyền lợi sử dụng công cụ AI và hỗ trợ chuyên môn.