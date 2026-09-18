AirPods 5 - tai nghe nâng cấp nhiều về tính năng, giá không đổi

Mức giá của AirPods 5 khá hợp lý nếu so với chính đời trước.

Cùng ngày iPhone 18 Pro Max đến tay khách hàng, một sản phẩm khác ra mắt cùng ngày là AirPods 5 cũng mở bán. Trong dải thiết bị được ra mắt vào ngày 9/9, AirPods 5 có thể coi là sản phẩm được nâng cấp nhiều nhất trong khi giữ nguyên mức giá ở Mỹ, thậm chí còn "giảm giá" ở Việt Nam.

AirPods 5 vẫn sử dụng phom dáng và hộp tương tự đời 4. Nhiều người không thích kiểu tai nghe có đệm cao su và đút sâu vào ống tai như dòng Pro. Dạng nhét ở ngoài hốc tai mang đến sự thoải mái hơn nhiều, thao tác đeo lên/tháo ra cũng nhanh và tự nhiên.

Thay đổi đáng chú ý đầu tiên trên thế hệ AirPods 5 là phần điều chỉnh âm lượng được bổ sung lên thân tai nghe ở phiên bản có sạc không dây. Việc bổ sung thao tác tăng/giảm tiếng ngay trên tai nghe giúp tôi đỡ phải sờ tới điện thoại mỗi lần cần chỉnh, giúp trải nghiệm sử dụng gần với dòng AirPods Pro hơn.

AirPods 5 vẫn là tai nghe không dây phổ thông của Apple, nhưng giờ đã được bổ sung nhiều tính năng từ dòng cao cấp.

Thay vì là lựa chọn như trên đời 4, chống ồn chủ động (ANC) thành tính năng mặc định ở AirPods 5. Khi đeo tai nghe lên và đi bộ trên phố, tôi nhận thấy ngay sự hiệu quả của ANC. Tiếng người nói xung quanh, còi xe, động cơ vẫn có thể nghe loáng thoáng nhưng gần như không thể nhận ra khi bật nhạc.

Nếu so với bản Pro 3, thiết kế dạng mở vẫn khiến AirPods 5 thua một chút về khả năng lọc tiếng, nhất là với các âm trầm như tiếng động cơ xe, máy bay. Dù vậy, đây vẫn là thay đổi đáng chú ý khi Apple đưa ANC lên tai nghe tầm giá chưa tới 4 triệu. Trước đó, tính năng này chỉ xuất hiện ở dòng Pro với giá gần 7 triệu.

Khi muốn nghe âm thanh bên ngoài, chế độ transparency cho âm thanh khá tự nhiên, không có cảm giác bị nén lại rồi cố tình đẩy âm lượng như ở một số tai nghe khác. Tính năng tự nhận biết khi người dùng cần nói và tắt tiếng cũng là điểm được Apple làm tốt trên AirPods. Khi gọi điện thoại, tôi nhận thấy tai nghe lọc được tiếng ồn xung quanh tốt, nhất là khi đang đi trên đường hoặc ngồi trong phòng ăn có nhiều người cười nói xung quanh.

Người dùng muốn cảm giác đeo tai thoải mái có thể sẽ thích AirPods 5 hơn là những mẫu đút ống tai như AirPods Pro.

Trong khi sự tiện dụng và khả năng chống ồn có cải thiện đáng kể, chất âm của AirPods 5 chỉ thay đổi nhẹ. Chất âm, âm trường của mẫu tai nghe mới không khác nhiều so với đời cũ. Có chăng là âm bass cảm giác dày hơn một chút. Apple cho phép điều chỉnh EQ để có âm thanh phù hợp hơn, nhưng với mức 3 dải trong EQ thì khả năng chỉnh cũng giới hạn.

Ở thế hệ AirPods 4, nếu muốn có ANC người dùng phải bỏ ra 4,79 triệu. Năm nay AirPods 5 có mức giá từ 3,79 triệu cho bản thường, và 4,29 triệu cho bản nâng cấp. Tùy vào nhu cầu, người dùng có thể sẽ phân vân giữa mức chênh lệch 500.000 đồng và các tính năng cao cấp hơn như như hộp sạc không dây, loa để tìm hộp tai nghe nhanh hơn, phần chỉnh âm lượng trên thân và pin nhỉnh hơn 5 giờ khi dùng ANC.

Với nhiều nâng cấp về mặt tính năng, AirPods 5 đang đi ngược xu hướng của các sản phẩm công nghệ khi mức giá cho hai phiên bản thường - cao cấp còn thấp hơn thế hệ trước. Nếu lựa chọn phiên bản thường, tai nghe mới đã có ANC như bản AirPods 4 cao cấp, trong khi mức giá thấp hơn một triệu đồng.

Phiên bản AirPods 5 thêm tính năng có nhiều bổ sung đáng chú ý, trong khi vẫn rẻ hơn AirPods 4 bản cao. Những gì mà sản phẩm mới mang lại so với mức giá là hợp lý so với tình trạng chung của đồ công nghệ hiện tại.

So với những sản phẩm cạnh tranh từ nhiều thương hiệu khác, điểm mạnh của AirPods 5 là mức độ tương thích với thiết bị Apple, khả năng chuyển giữa các máy tốt hơn. Bù lại, người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm có danh sách tính năng tương tự với mức giá khoảng 3 triệu.

Minh Khôi