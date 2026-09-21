AirPods 5 có thể trông giống AirPods 4, nhưng trải nghiệm thì không

Apple đã làm mới dòng AirPods phổ thông chỉ một năm sau khi AirPods 4 ra mắt. Động thái này khá đáng chú ý khi khoảng thời gian giữa hai thế hệ tương đối ngắn.

Thoạt nhìn, AirPods 5 gần như không thay đổi về thiết kế so với thế hệ trước. Tuy nhiên, bên trong lại có một số nâng cấp đáng kể, nổi bật là hệ thống chống ồn chủ động (ANC) được cải thiện. Apple cũng loại bỏ phiên bản không có ANC, trong khi giá bán vẫn được giữ ở mức tương đương.

Thế hệ mới mang đến nhiều thay đổi cả về âm thanh, khả năng chống ồn, độ bền lẫn thời lượng pin. Trong khi đó, AirPods 4 vẫn có những lợi thế riêng và hoàn toàn có thể tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong thời gian tới, kể cả đến năm 2027.

GIỮ NGUYÊN THIẾT KẾ, NÂNG CẤP MẠNH VỀ CHỐNG ỒN

Nếu chỉ xét về diện mạo, AirPods 5 gần như không tạo ra nhiều khác biệt so với AirPods 4. Apple tiếp tục giữ lại kiểu thiết kế quen thuộc với phần thân ngắn và housing có kích thước tương đối lớn, vì vậy đặt hai thế hệ cạnh nhau sẽ khó nhận ra sự thay đổi rõ rệt.

Đây vẫn là kiểu dáng đặc trưng của dòng AirPods phổ thông, hướng đến cảm giác đeo nhẹ nhàng và không sử dụng phần nút tai bằng silicon để tạo độ kín như AirPods Pro.

Dù ngoại hình gần như được giữ nguyên, AirPods 5 vẫn có một số điều chỉnh đáng chú ý ở từng phiên bản. Apple tiếp tục chia sản phẩm thành hai lựa chọn với mức giá 130 USD và 150 USD.

Phiên bản cao hơn được trang bị hộp sạc hỗ trợ MagSafe, đồng thời bổ sung khả năng điều khiển âm lượng ngay trên thân tai nghe. Phần thân này có một vùng cảm ứng nhỏ, cho phép thực hiện thao tác vuốt để tăng hoặc giảm âm lượng, tương tự cách điều khiển trên AirPods Pro 3.

Phiên bản AirPods 5 mức giá cao hơn được trang bị khả năng điều khiển âm lượng ngay trên thân tai nghe

Trong khi đó, mẫu AirPods 5 giá 130 USD không được trang bị tính năng này, và AirPods 4 phiên bản 2025 cũng không có khu vực điều khiển âm lượng bằng thao tác vuốt.

Một thay đổi khác nằm ở khả năng chống chịu với nước và bụi. Toàn bộ các phiên bản AirPods 5 đều đạt chuẩn IP57, cao hơn mức IP54 của AirPods 4. Với chuẩn IP57, tai nghe và hộp sạc có khả năng chịu được việc tiếp xúc với nước ở mức độ cao hơn, thậm chí có thể sống sót sau những tình huống bị ngâm nước nhẹ trong thời gian ngắn.

Ngược lại, chuẩn IP54 trên AirPods 4 chủ yếu bảo vệ thiết bị trước bụi và những tia nước bắn thông thường. Nhờ vậy, AirPods 5 có thêm một lớp bảo vệ cần thiết cho những tình huống sử dụng hằng ngày, đặc biệt khi vận động hoặc vô tình gặp mưa.

Bên trong thiết kế quen thuộc đó, Apple lại thực hiện một nâng cấp đáng kể đối với hệ thống âm thanh. Hãng cho biết các khoang âm học trên AirPods 5 đã được thiết kế lại hoàn toàn.

Thay đổi này được kỳ vọng giúp âm thanh có độ chi tiết tốt hơn, không gian thể hiện sâu hơn và dải bass rõ ràng hơn so với thế hệ trước. Những cải tiến về phần cứng có thể tạo ra khác biệt trên lý thuyết nhưng chất lượng thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua trải nghiệm nghe trực tiếp với nhiều thể loại nhạc và điều kiện sử dụng khác nhau.

Khả năng chống ồn chủ động cũng là một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của AirPods 5. Apple đã đưa ANC lên cả phiên bản tiêu chuẩn có giá 130 USD, thay vì chỉ dành tính năng này cho mẫu cao cấp hơn.

Điều đó đồng nghĩa toàn bộ dòng AirPods 5 đều được trang bị chống ồn chủ động, giúp giảm tiếng ồn từ môi trường xung quanh mà không cần phải lựa chọn phiên bản đắt tiền hơn. Theo công bố của Apple, hiệu quả chống ồn trên thế hệ mới được cải thiện khoảng 50% so với AirPods 4.

Mức cải thiện này càng đáng chú ý khi xét đến đặc điểm thiết kế của AirPods. AirPods 5 vẫn sử dụng kiểu thiết kế mở, không có đầu mút silicon bịt kín ống tai như những mẫu tai nghe in-ear.

Thiết kế này mang lại cảm giác thoáng và tự nhiên hơn khi đeo, nhưng đồng thời cũng khiến việc cách ly âm thanh bên ngoài trở nên khó khăn hơn.

Các phép đo độc lập trước đây cho thấy ANC trên AirPods 4 có thể giảm tiếng ồn khoảng 10 - 15 dB. Nếu mức cải thiện mà Apple công bố được phản ánh tương ứng trong điều kiện sử dụng thực tế, AirPods 5 có thể đạt khả năng giảm tiếng ồn môi trường ở mức khoảng 20 dB.

Con số này chưa thể sánh với mức chống ồn của những mẫu tai nghe nhét kín có thiết kế chuyên biệt cho việc cách âm nhưng vẫn là một kết quả đáng chú ý đối với tai nghe dạng mở.

Việc giảm được một phần đáng kể tiếng ồn xung quanh trong khi vẫn duy trì thiết kế không sử dụng nút tai silicon giúp AirPods 5 cân bằng tốt hơn giữa sự thoải mái và khả năng chống ồn. Đây cũng là một trong những thay đổi quan trọng nhất khiến thế hệ mới không đơn thuần chỉ là một bản nâng cấp về ngoại hình.

AIRPODS 5 MỞ RỘNG TRẢI NGHIỆM VỚI SIRI, DỊCH THUẬT

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, âm thanh và khả năng chống ồn, AirPods 5 còn sở hữu loạt tính năng được xây dựng xoay quanh hệ sinh thái của Apple. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là khả năng kết hợp với Siri trên iPhone.

Khi trợ lý ảo của Apple được tích hợp sâu hơn với các công nghệ AI mới, AirPods có thể trở thành công cụ để tương tác với Siri thuận tiện hơn. Các thao tác như yêu cầu cung cấp thông tin, tìm kiếm nội dung, chỉ đường bằng Apple Maps hay thực hiện những tác vụ khác đều có thể được kích hoạt thông qua giọng nói, thay vì phải lấy iPhone ra khỏi túi.

Khả năng dịch ngôn ngữ theo thời gian thực cũng mở ra một cách sử dụng thú vị khác. Với chế độ dịch trực tiếp, nội dung được chuyển ngữ có thể được truyền thẳng tới tai nghe, mang lại cảm giác giống như đang sở hữu một thiết bị phiên dịch cá nhân.

Những tính năng liên quan đến Siri và dịch trực tiếp nhiều khả năng không phải đặc quyền dành riêng cho AirPods 5. Xét theo cách Apple xây dựng hệ sinh thái, các chức năng này có cơ sở để xuất hiện trên nhiều thế hệ AirPods khác nhau, miễn là phần cứng đáp ứng được yêu cầu cần thiết.

Vì vậy, giá trị của AirPods 5 không chỉ nằm ở những thay đổi trên chính chiếc tai nghe mà còn ở khả năng tận dụng các tính năng mới được Apple triển khai trong toàn bộ hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, AirPods 5 có thời lượng sử dụng được cải thiện nhẹ với khoảng 5 giờ nghe nhạc cho riêng hai bên tai nghe và tổng cộng 22 giờ khi kết hợp với hộp sạc.

Thời lượng pin trên AirPods 5 với hộp sạc không dây được cải thiện

Trong khi đó, AirPods 4 đạt khoảng 4 giờ sử dụng liên tục trên tai nghe và khoảng 20 giờ khi tính cả hộp sạc. Mức chênh lệch không quá lớn nhưng vẫn mang lại thêm một khoảng thời gian sử dụng trước khi cần sạc lại.

Khả năng kết nối với nhiều thiết bị cũng tiếp tục là một lợi thế đặc trưng của AirPods. Ngay cả những mẫu AirPods thế hệ cũ cũng có thể chuyển đổi giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Apple, miễn là chúng được đăng nhập bằng cùng một tài khoản iCloud.

Cơ chế này có phần khác với Bluetooth Multipoint truyền thống. Thay vì phải ghép đôi tai nghe riêng biệt với từng thiết bị rồi tự chuyển đổi thủ công, AirPods được liên kết với tài khoản iCloud và có thể nhận diện những thiết bị thuộc cùng hệ sinh thái.

Trên thực tế, trải nghiệm chuyển đổi không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Việc chuyển từ iPhone hoặc iPad sang iMac hay MacBook đôi khi vẫn xảy ra độ trễ hoặc những tình huống kết nối chưa thực sự mượt mà.

Dù vậy, cơ chế chuyển đổi giữa các thiết bị của Apple nhìn chung vẫn đem lại trải nghiệm thuận tiện hơn so với việc ngắt và kết nối lại Bluetooth theo cách truyền thống. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến AirPods trở nên đặc biệt phù hợp với những người sử dụng nhiều thiết bị Apple trong sinh hoạt hàng ngày.