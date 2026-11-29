Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: BTC)

Đây là dịp để học sinh các nước giao lưu, tranh tài trong lĩnh vực Robotics, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), đồng thời giới thiệu năng lực công nghệ Việt Nam và hình ảnh văn hóa, con người Đất Tổ tới bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Synapse City-Thành phố kết nối thông minh 2050”, AIROC 2026 đặt các thí sinh vào bối cảnh những siêu đô thị tương lai phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn. Trong vai những kỹ sư trưởng, học sinh điều phối các robot tự hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích, qua đó góp phần khôi phục môi trường thành phố.

Cuộc thi được thiết kế theo định hướng Physical AI-Trí tuệ nhân tạo vật lý, với tinh thần “Code to Think” - lập trình để tư duy. Thay vì chỉ dừng lại ở việc lắp ráp và điều khiển robot theo những câu lệnh có sẵn, thí sinh phải vận dụng cảm biến để nhận biết môi trường, sử dụng thuật toán để đưa ra quyết định và kết nối các thiết bị thông qua IoT.

Các nhiệm vụ thi đấu cũng gắn với những mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, gồm sức khỏe và cuộc sống tốt, công nghiệp - đổi mới sáng tạo, đô thị bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, chương trình STEM Carnival được tổ chức tại khu vực sân trước Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, với các gian hàng giáo dục, khoa học công nghệ, sản phẩm OCOP và giới thiệu du lịch Đất Tổ.

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như biểu diễn Hát Xoan, cồng chiêng, trải nghiệm trang phục dân tộc, gói bánh chưng và giã bánh dày cũng được tổ chức, tạo cơ hội để các đoàn học sinh, chuyên gia và khách mời quốc tế tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và con người Phú Thọ.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, phát triển năng lực số và mở rộng cơ hội học tập, sáng tạo, hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026. (Ảnh: BTC)

Ông cũng bày tỏ tự hào khi robot Leanbot - sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” được sản xuất tại Phú Thọ - trở thành nền tảng để các tài năng trẻ từ nhiều quốc gia cùng học tập, sáng tạo và tranh tài.

Một trong những điểm nhấn của Lễ tổng kết và trao giải là nghi thức chuyển giao Cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah, Malaysia. Ông YB Datuk James bin Ratib, Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah, Malaysia cảm ơn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức một kỳ AIROC 2026 thành công, khẳng định Sabah sẽ chào đón các thí sinh, chuyên gia và bạn bè quốc tế tại thành phố Kota Kinabalu vào năm 2027.

Việc chuyển giao quyền đăng cai không chỉ tiếp nối hành trình phát triển của cuộc thi mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ tri thức và thúc đẩy giao lưu trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ.

Tại Vòng Chung kết quốc tế, các đội tranh tài ở 5 bảng thi, phù hợp với từng nhóm tuổi và trình độ. Bốn bảng Regular gồm Sơ cấp (Explorer, 6-9 tuổi), Trung cấp (Creator, 9-12 tuổi), Cao cấp (Innovator, 11-15 tuổi) và Ưu tú (Master, 15-18 tuổi). Ở các bảng thi này, học sinh sử dụng robot Leanbot Standard hoặc Leanbot IoT để thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn; riêng hai bảng Cao cấp và Ưu tú có thêm thử thách phân tích dữ liệu.

Bên cạnh đó, Bảng Mở (Open Category, 13-20 tuổi) dành cho các đội thi theo hình thức dự án, trình bày và vận hành giải pháp robot trước Hội đồng giám khảo quốc tế.

Trao giải Nhất hạng mục Trung cấp (Creator, 9-12 tuổi). (Ảnh: BTC)

Các bảng Regular thi đấu hai vòng, mỗi lượt chính thức kéo dài 2 phút. Ban Tổ chức trao một giải Vô địch, một giải Á quân 1 và một giải Á quân 2 ở mỗi bảng. Tổng giá trị tiền thưởng của các bảng Regular là 3.900 USD. Bảng Mở được đánh giá thông qua phần thuyết trình và vận hành dự án trước hội đồng gồm ba giám khảo.

Chia sẻ bên lề sự kiện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ Hoàng Mạnh Cường cho biết, qua cuộc thi này, học sinh cả nước nói chung và học sinh tỉnh Phú Thọ nói riêng có cơ hội cọ xát, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè quốc tế.

Từ đó, các em sẽ hình thành sự tự tin, bản lĩnh cũng như động lực và niềm say mê trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn. Điều này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục STEM trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Thông qua việc tổ chức Vòng Chung kết quốc tế, AIROC 2026 góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời thúc đẩy đổi mới giáo dục, phát triển năng lực số cho thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ hội để Phú Thọ quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng kết nối quốc tế và khẳng định vai trò của giáo dục, khoa học công nghệ trong phát triển bền vững.

Kết quả các bảng thi: Bảng Mở (Open Category) • Giải Vô địch: Can Tho University Elite High School (Cần Thơ, Việt Nam). • Giải Á quân 1: San Beda College Alabang (Philippines). • Giải Á quân 2: SMK Kubang Kerian (Malaysia). Bảng Sơ cấp (Explorer) • Giải Vô địch: Tiểu học Bình Thủy - Phân hiệu 2 (Cần Thơ, Việt Nam). • Giải Á quân 1: SJK (C) Kuen Cheng 1 (Malaysia). • Giải Á quân 2: Tiểu học Ninh Kiều - Phân hiệu Trần Quốc Toản (Cần Thơ, Việt Nam). Bảng Trung cấp (Creator) • Giải Vô địch: Tiểu học Bình Thủy - Phân hiệu 2 (Cần Thơ, Việt Nam). • Giải Á quân 1: Trường Tiểu học Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam). • Giải Á quân 2: SJK (C) Kuen Cheng 1 (Malaysia). Bảng Cao cấp (Innovator) • Giải Vô địch: SMJK Katholik (Malaysia). • Giải Á quân 1: THCS Trần Văn Ơn và THCS Nguyễn Du (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam). • Giải Á quân 2: THCS Võ Trường Toản (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam). Bảng Ưu tú (Master) • Giải Vô địch: Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ, Việt Nam). • Giải Á quân 1: Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ, Việt Nam). • Giải Á quân 2: Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ, Việt Nam).