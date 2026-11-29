Khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam

Chiều 29/11, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và robot (AIROC 2026).

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi quy tụ hơn 200 đội thi với gần 500 thí sinh đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 phát biểu tại sự kiện.

Điểm nhấn của AIROC 2026 là toàn bộ các bảng thi sử dụng robot Leanbot do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn robot do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Việc học sinh 6 quốc gia cùng tranh tài trên một nền tảng robot của Việt Nam góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và tiềm năng xuất khẩu sản phẩm công nghệ giáo dục của doanh nghiệp trong nước.

Leanbot tích hợp Robotics, Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) trên cùng một nền tảng. Trong đó, dòng Leanbot Standard dành cho học sinh tiểu học, dòng Leanbot IoT hỗ trợ học sinh trung học thu thập và phân tích dữ liệu cảm biến. Mỗi robot có bản sao số (Digital Twin), cho phép học sinh lập trình, mô phỏng trước khi vận hành thực tế. Thiết kế mô-đun cũng cho phép mở rộng thành các dự án sáng tạo.

Về sở hữu trí tuệ, DTT đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 4494 năm 2025 và Bằng độc quyền sáng chế số 56118 năm 2026. Đơn đăng ký sáng chế tại Malaysia theo Hiệp ước PCT đã được chấp nhận về hình thức vào tháng 9/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 nhấn mạnh, khoa học và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc diện mạo thế giới. Năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng trở thành những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu bày tỏ sự tự hào khi robot Leanbot - sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” được sản xuất ngay tại Phú Thọ - trở thành công cụ để các tài năng trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng học tập, sáng tạo và tranh tài.

Đây là minh chứng cho giá trị của sự kết nối giữa giáo dục, khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trong việc ươm mầm tài năng, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi quy tụ hơn 200 đội thi với gần 500 thí sinh đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan.

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Quán triệt tinh thần đó, tỉnh Phú Thọ đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh giáo dục STEM, phát triển năng lực số và khơi dậy tư duy sáng tạo ngay từ bậc phổ thông.

Việc đăng cai tổ chức vòng Chung kết quốc tế AIROC 2026 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng này, đồng thời mở rộng không gian học tập, sáng tạo và hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.

Kết nối giáo dục, công nghệ và hợp tác quốc tế

AIROC là cuộc thi Robotics tích hợp trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật dành cho học sinh phổ thông, do Pythaverse phát triển. Tiền thân của cuộc thi là Robothon - sân chơi Robotics quốc tế được khởi xướng tại Malaysia và phát triển gần 20 năm. Từ năm 2026, cuộc thi chính thức mang tên AIROC, đánh dấu bước chuyển với việc tích hợp sâu hơn các nội dung về AI và IoT.

Hướng tới trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI), AIROC 2026 đề cao nguyên tắc “Lập trình để tư duy”. Thay vì điều khiển robot từ xa, học sinh phải lập trình để robot nhận biết môi trường bằng cảm biến, suy luận bằng thuật toán tự hành và tương tác qua kết nối IoT.

Thông qua nền tảng công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam phát triển, các thí sinh được tiếp cận những bài toán thực tiễn, vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ để giải quyết các thách thức đặt ra trong tương lai.

"Với chủ đề ‘Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050’, AIROC 2026 đã đặt ra cho các em học sinh một vấn đề mang tính toàn cầu: làm thế nào để vận dụng khoa học và công nghệ vào việc xây dựng một tương lai thông minh hơn, xanh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn”, ông Nguyễn Khắc Hiếu chia sẻ.

Đề bài năm nay đặt học sinh trước thách thức ô nhiễm không khí tại các siêu đô thị vào năm 2050, khi khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn. Trong vai trò kỹ sư trưởng, các đội thi thực hiện nhiệm vụ lập trình robot tự hành để khoanh vùng ô nhiễm, đưa chất trung hòa đến các khu vực bị ô nhiễm và vận chuyển mẫu vật nguy hại về phòng thí nghiệm để phân tích.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Cuộc thi được tổ chức với 4 bảng Regular gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, ưu tú và một bảng mở. Tùy theo độ tuổi, thí sinh thực hiện các nhiệm vụ lập trình robot trên sa bàn, phân tích dữ liệu hoặc xây dựng dự án, giải pháp robot theo chủ đề. Những thử thách này đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức, tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần hợp tác trong môi trường quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, thông qua cuộc thi mang tầm quốc tế, học sinh tỉnh Phú Thọ nói riêng và học sinh Việt Nam nói chung có cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế, từ đó nâng cao sự tự tin, rèn luyện bản lĩnh, khơi dậy niềm đam mê ứng dụng công nghệ, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường.

Biểu dương tinh thần sáng tạo của các thí sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu mong muốn các em luôn nuôi dưỡng trí tò mò, dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, không ngại thất bại và kiên trì theo đuổi những ý tưởng sáng tạo. “Đừng chỉ học cách sử dụng công nghệ của hôm nay, hãy học cách sáng tạo ra công nghệ của ngày mai”, ông Nguyễn Khắc Hiếu nhắn nhủ.

Một nội dung đáng chú ý tại buổi lễ là nghi thức chuyển giao cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah, Malaysia. Đây cũng là dịp để hai địa phương tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục STEM.

Phát biểu tại nghi thức trao cờ, ông YB Datuk James bin Ratib - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah, đại diện Thủ hiến bang Sabah, đánh giá cao công tác tổ chức AIROC 2026 của tỉnh Phú Thọ.

“Vào năm 2027, thành phố Kota Kinabalu sẽ rộng mở chào đón bạn bè thế giới. Chúng tôi sẽ chào đón những trí tuệ trẻ, những ý tưởng sáng tạo và những chú robot của các bạn. Và chúng tôi sẽ chào đón các bạn như những người bạn thân thiết”, ông YB Datuk James bin Ratib khẳng định.

AIROC 2026 góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; quảng bá sản phẩm khoa học, công nghệ “Make in Vietnam”; kết nối nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ.