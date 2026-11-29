Niềm vui của các thí sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hùng Vương khi thực hiện thành công tại bảng thi Ưu tú - Master, đạt 970/1.010 điểm.

Cuộc thi năm nay thu hút 218 đội tuyển với 510 thí sinh đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan. Mỗi đội mang đến những kiến thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận riêng, cùng chinh phục các thử thách về trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Robotics.

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi đặt ra vấn đề thiết thực: Vận dụng khoa học, công nghệ như thế nào để xây dựng những đô thị thông minh, xanh, an toàn và phát triển bền vững? Để giải quyết yêu cầu này, các đội phải vận dụng kiến thức liên môn, tư duy logic và khả năng sáng tạo trong thiết kế, lập trình, điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ.

Thí sinh Trường THPT Công nghiệp thể hiện khả năng sáng tạo và tư duy công nghệ qua các phần thi.

Điểm mới của AIROC 2026 là định hướng phát triển mô hình Physical AI (trí tuệ nhân tạo vật lý). Thay vì chỉ tiếp cận AI qua lý thuyết hoặc ứng dụng trên máy tính, thí sinh được trực tiếp làm việc với robot, cảm biến và thiết bị kết nối. Thông qua các thuật toán được lập trình, robot có thể nhận biết môi trường, thu thập dữ liệu, xử lý thông tin và đưa ra quyết định. Qua đó, học sinh hiểu rõ hơn cách AI được ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

Các đội tranh tài ở 5 bảng, gồm 4 bảng Regular phân chia theo nhóm tuổi, trình độ và bảng Mở - Open Category.

Ở các bảng Regular, thí sinh điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn; riêng hai bảng Innovator và Master có thêm thử thách phân tích dữ liệu.

Với bảng Open, các đội xây dựng dự án, thuyết trình và trực tiếp vận hành giải pháp robot trước Hội đồng Giám khảo quốc tế.

Mỗi phần thi đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, từ phân tích yêu cầu, xây dựng thuật toán đến lập trình và điều khiển robot. Chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung. Những lần robot hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên cùng trao đổi, điều chỉnh chương trình cho thấy sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng giải quyết vấn đề của thí sinh.

Các thí sinh đến từ Malaysia với màn trình diễn tự tin tại cuộc thi.

Chia sẻ về sự kiện, ông Lim Soon Seong- Giám đốc điều hành kiêm Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh Công ty Pythaverse Pte Ltd đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp của tỉnh Phú Thọ trong quá trình tổ chức. Theo ông, cuộc thi không chỉ tạo cơ hội để học sinh các nước giao lưu, tranh tài mà còn giúp các đoàn quốc tế khám phá Việt Nam, tìm hiểu văn hóa, con người địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Đề cập định hướng chuyên môn, ông Lim Soon Seong cho biết: AIROC năm nay tập trung vào Physical AI, lĩnh vực đang được quan tâm trên thế giới. Pythaverse mong muốn giúp học sinh tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ sớm, hiểu rõ khả năng ứng dụng của công nghệ trong học tập và cuộc sống. Thông qua việc đưa các ứng dụng thực tiễn vào lớp học, doanh nghiệp hướng tới tạo điều kiện để học sinh trực tiếp trải nghiệm, làm chủ kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo.

Học sinh Trường THCS Thượng Long tham gia tranh tài, thể hiện niềm đam mê tại Vòng chung kết quốc tế AIROC 2026.

Không chỉ có ý nghĩa về chuyên môn, AIROC 2026 còn tạo không gian giao lưu văn hóa giữa học sinh các quốc gia. Những cuộc trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm giúp các em kết bạn, tìm hiểu phong tục, tập quán và môi trường học tập của nhau.

Với thí sinh quốc tế, đây cũng là dịp khám phá Phú Thọ - vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của Đất Tổ.

Đối với học sinh trong tỉnh, được tham gia sân chơi quốc tế ngay tại địa phương là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và khẳng định năng lực. Em Nguyễn Tiến Dũng, học sinh lớp 10 Tin B, Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: “Cuộc thi giúp em vận dụng kiến thức vào thực hành, trải nghiệm công nghệ mới và giao lưu với bạn bè quốc tế. Qua các phần thi, em tích lũy kinh nghiệm lập trình, điều khiển robot, làm việc nhóm và xử lý tình huống; đồng thời học hỏi thêm những cách tiếp cận, giải quyết vấn đề sáng tạo để có thêm động lực theo đuổi lĩnh vực công nghệ”.

Thí sinh đến từ Bhutan kiểm tra thiết bị trước khi thi đấu.

Cùng chung niềm hào hứng, em Đỗ Viết Thiện Nhân, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Công nghiệp cho biết: “Đội tuyển của em có 3 thành viên. Đây là dịp để các em thử sức với kiến thức mới, rèn luyện khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội. Qua từng phần thi, các thành viên có thêm kinh nghiệm về Robotics, hiểu rõ hơn khả năng ứng dụng công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn”.

Em Vũ Tấn Minh, học sinh lớp 11A3 Tin, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chia sẻ: “Các thử thách của cuộc thi đòi hỏi thí sinh vận dụng linh hoạt kiến thức, tư duy logic và khả năng sáng tạo. Việc trực tiếp lập trình, điều khiển robot và giao lưu với các đội tuyển quốc tế giúp em mở rộng kiến thức, tự tin tiếp cận lĩnh vực công nghệ mới, đồng thời có thêm định hướng trong học tập, nghiên cứu khoa học”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực trong các phần thi, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu vô địch Vòng chung kết quốc tế AIROC 2026 cho 5 đội thi, trong đó có 4 đội thi của Việt Nam đến từ Trường THPT Thực hành Sư phạm (trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ), Trường Tiểu học Bình Thủy (Thành phố Cần Thơ) và Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cùng đội thi đến từ Malaysia.

Thành tích này là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện, tinh thần đoàn kết và khả năng vận dụng kiến thức công nghệ của các thành viên, đồng thời góp phần khẳng định năng lực, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh Phú Thọ tại sân chơi quốc tế.