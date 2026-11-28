Trong vai những kỹ sư trưởng, các thí sinh phải điều phối robot tự hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích. Ảnh: BTC

Không chỉ tạo sân chơi công nghệ, cuộc thi còn giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực số, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Giải bài toán thực tiễn bằng công nghệ

Thay vì chỉ lắp ráp, điều khiển robot theo câu lệnh có sẵn, thí sinh phải sử dụng cảm biến nhận biết môi trường, vận dụng thuật toán để đưa ra quyết định và kết nối thiết bị thông qua công nghệ IoT.

Ngày 29/11, Vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, quy tụ khoảng 200 đội tuyển đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan.

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi đặt học sinh trước bài toán về những đô thị tương lai phải đối mặt với ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn. Trong vai những kỹ sư trưởng, các em phải điều phối robot tự hành kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích.

Điểm mới của Cuộc thi là định hướng Physical AI (trí tuệ nhân tạo vật lý). Thay vì chỉ lắp ráp, điều khiển robot theo câu lệnh có sẵn, thí sinh phải sử dụng cảm biến nhận biết môi trường, vận dụng thuật toán để đưa ra quyết định và kết nối thiết bị thông qua công nghệ IoT.

Các thử thách được chia thành 5 bảng theo độ tuổi và trình độ, trong đó những bảng cao cấp có thêm nội dung phân tích dữ liệu; bảng Mở yêu cầu các đội trình bày, vận hành giải pháp robot trước hội đồng giám khảo quốc tế.

Đáng chú ý, toàn bộ các bảng thi sử dụng robot Leanbot do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Robot tích hợp Robotics, IoT và AI, kết hợp hệ sinh thái Pythaverse cùng công nghệ Digital Twin (bản sao số), giúp học sinh mô phỏng, lập trình, thử nghiệm thuật toán trước khi vận hành trên thiết bị thực tế.

"Việc các đội tuyển quốc tế cùng thi đấu trên nền tảng robot do doanh nghiệp Việt Nam phát triển là cơ hội quảng bá sản phẩm công nghệ giáo dục trong nước; đồng thời cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển giải pháp phục vụ giáo dục", đại diện Ban Tổ chức cho biết.

Lan tỏa phong trào học tập, sáng tạo công nghệ

AIROC có tiền thân là Robothon, sân chơi Robotics quốc tế được khởi xướng tại Malaysia và phát triển gần 20 năm.

Không chỉ thu hút sự tham gia của các đội tuyển quốc tế, AIROC 2026 còn tạo sức lan tỏa tại nhiều địa phương. Đơn cử tại Cần Thơ, sau Vòng Chung kết toàn quốc khu vực miền Nam, học sinh thành phố đã giành 66 giải thưởng trong số 120 học sinh được trao giải.

Theo đó, Cần Thơ có 28 đội với 57 thí sinh đăng ký tham dự Vòng Chung kết quốc tế, gồm 10 đội sơ cấp, 14 đội trung cấp và 4 đội cao cấp. Các đội đang tập trung hoàn thiện kỹ thuật, tối ưu thuật toán lập trình robot tự hành và rèn luyện khả năng phối hợp đồng đội dưới sự hướng dẫn của giáo viên, chuyên gia công nghệ.

Mới đây tại Hải Phòng, Trung tâm Kỹ năng công dân số KDC phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố tổ chức lễ ra quân, động viên các đội tuyển học sinh thành phố tham dự Cuộc thi.

Sự đồng hành của ngành giáo dục, nhà trường, tổ chức khuyến học và phụ huynh góp phần khích lệ học sinh tự tin tham gia sân chơi công nghệ quốc tế; đồng thời lan tỏa sự quan tâm đối với hoạt động học tập, nghiên cứu và thực hành khoa học công nghệ trong nhà trường.

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, AIROC 2026 đặt ra bài toán về những đô thị tương lai đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn.

AIROC có tiền thân là Robothon, sân chơi Robotics quốc tế được khởi xướng tại Malaysia và phát triển gần 20 năm. Từ năm 2026, cuộc thi chính thức mang tên AIROC, tích hợp sâu hơn các nội dung AI và IoT, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy giáo dục STEM và kết nối nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia trong nước, quốc tế.

Thông qua Cuộc thi, học sinh có cơ hội chuyển từ tiếp nhận kiến thức sang chủ động thực hành, sáng tạo và ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thực tiễn. Đây cũng là hướng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó chú trọng phát triển năng lực số, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ.