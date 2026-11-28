200 đội robot quốc tế cùng 'giải bài toán' ô nhiễm đô thị tương lai

Vòng Chung kết AIROC 2026 sẽ quy tụ khoảng 200 đội thi đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan, với tổng số người tham dự dự kiến trên 1.500 người.

Chủ đề năm nay là “Synapse City – Thành phố kết nối thông minh 2050”, AIROC 2026 đặt các thí sinh vào bối cảnh những siêu đô thị tương lai phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn.

Trong vai những kỹ sư trưởng, học sinh sẽ điều phối các robot tự hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích, qua đó góp phần khôi phục môi trường thành phố.

200 đội robot quốc tế cùng 'giải bài toán' ô nhiễm đô thị tương lai. Ảnh: BTC

Cuộc thi được thiết kế theo định hướng Physical AI – Trí tuệ nhân tạo vật lý, với tinh thần “Code to Think”, lập trình để tư duy. Thay vì chỉ dừng lại ở việc lắp ráp và điều khiển robot theo những câu lệnh có sẵn, thí sinh phải vận dụng cảm biến để nhận biết môi trường, sử dụng thuật toán để đưa ra quyết định và kết nối các thiết bị thông qua IoT.

Các nhiệm vụ thi đấu cũng gắn với những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, gồm sức khỏe và cuộc sống tốt, công nghiệp – đổi mới sáng tạo, đô thị bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại Vòng Chung kết quốc tế, các đội sẽ tranh tài ở 5 bảng thi, phù hợp với từng nhóm tuổi và trình độ. Bốn bảng Regular gồm Sơ cấp (Explorer, 6–9 tuổi), Trung cấp (Creator, 9–12 tuổi), Cao cấp (Innovator, 11–15 tuổi) và Ưu tú (Master, 15–18 tuổi).

Ở các bảng thi này, học sinh sử dụng robot Leanbot Standard hoặc Leanbot IoT để thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn; riêng hai bảng Cao cấp và Ưu tú có thêm thử thách phân tích dữ liệu.

Bên cạnh đó, Bảng Mở (Open Category, 13–20 tuổi) dành cho các đội thi theo hình thức dự án, trình bày và vận hành giải pháp robot trước Hội đồng giám khảo quốc tế.

Các bảng Regular thi đấu hai vòng, mỗi lượt chính thức kéo dài 2 phút. Mỗi bảng sẽ trao một giải Vô địch, một giải Á quân 1 và một giải Á quân 2. Tổng giá trị tiền thưởng của các bảng Regular là 3.900 USD. Bảng Mở được đánh giá thông qua phần thuyết trình và vận hành dự án trước hội đồng gồm ba giám khảo.

Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026 do UBND tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ là cơ quan thường trực.

Cuộc thi có sự bảo trợ của Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Hội Tự động hóa Việt Nam; Công ty Cổ phần Công nghệ DTT là đơn vị chuyên môn.

Thông qua việc tổ chức Vòng Chung kết quốc tế, AIROC 2026 góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời thúc đẩy đổi mới giáo dục, phát triển năng lực số cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là cơ hội để Phú Thọ quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng kết nối quốc tế và khẳng định vai trò của giáo dục, khoa học công nghệ trong phát triển bền vững.

Nhiều địa phương hưởng ứng

Tham gia Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, các địa phương đều tuyển chọn và cử những đội thi tiêu biểu, có thành tích nổi bật.

Đơn cử, ngày 25/11, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Trung tâm Kỹ năng công dân số KDC phối hợp với nhà trường tổ chức Lễ ra quân, động viên các đội tuyển học sinh Hải Phòng tham dự Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi AIROC 2026.

Lễ ra quân tham dự AIROC 2026 tại Hải Phòng. Ảnh: HPO

Tương tự, tại thành phố Cần Thơ có 28 đội với 57 học sinh đăng ký tham dự, gồm 10 đội Sơ cấp, 14 đội Trung cấp và 4 đội Cao cấp. Các đội tuyển quy tụ học sinh đến từ nhiều trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn.

Hiện nay, các đội tuyển của thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện kỹ thuật cuối cùng, tập trung tối ưu hóa thuật toán lập trình robot tự hành và rèn luyện kỹ năng phối hợp đồng đội dưới sự hướng dẫn sát sao của giáo viên và các chuyên gia công nghệ.

Công tác tổ chức đoàn được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ cùng các nhà trường, đơn vị đồng hành và phụ huynh học sinh triển khai chu đáo trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối và không làm ảnh hưởng đến chương trình học tập chính khóa.