Airbus phát hiện lỗi trên dòng A321neo

Nhà máy của Airbus tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo một nguồn tin nắm rõ vấn đề, vấn đề lỗi trên ảnh hưởng tới khoảng 500 máy bay, trong đó khoảng 250 chiếc đang khai thác thương mại và 250 chiếc đang trong quá trình sản xuất.

A321neo là dòng máy bay thân hẹp lớn nhất và phổ biến nhất của Airbus, có sức chứa tới 244 hành khách, được thiết kế để bay các chặng dài tới 7.400 km. Nguồn tin cho biết lỗi không ảnh hưởng tới dòng A321XLR có tầm bay xa hơn của Airbus.

Đây là vấn đề trong sản xuất thứ hai liên quan đến thân máy bay của dòng sản phẩm bán chạy nhất ngành hàng không này, chỉ trong vòng 9 tháng, sau khi Airbus từng báo cáo lỗi ở các tấm thân máy bay hồi tháng 12 năm ngoái.

Airbus khi đó cũng mô tả sự cố đó là vấn đề chất lượng, không ảnh hưởng tới an toàn bay, nhưng quá trình làm rõ và xử lý vấn đề đã khiến việc giao máy bay chậm trễ trong nhiều tháng.

Airbus nhấn mạnh đã xác định và kiểm soát được nguồn gốc của vấn đề, đồng thời đã có sẵn giải pháp khắc phục. Sự cố mới nhất này xảy ra trong bối cảnh Airbus đang nỗ lực tăng sản lượng máy bay thân hẹp từ khoảng 60 chiếc/tháng hiện nay lên 75 chiếc/tháng. Theo nguồn tin trên, Airbus lần đầu phát hiện vấn đề này vào mùa Hè, và kết quả phân tích chi tiết đầu tiên mới được ghi nhận gần đây.

Nguồn tin cho biết các khách hàng vẫn tiếp tục nhận máy bay mà không yêu cầu thực hiện thêm công việc khắc phục trước, và Airbus đã thông báo với khách hàng rằng chưa có yêu cầu sửa chữa ngay lập tức. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý châu Âu có thể ban hành chỉ thị yêu cầu khắc phục lỗi trong một khoảng thời gian nhất định.