Airbus muốn lập trung tâm công nghệ hàng không tại Thái Lan

Theo thông tin được Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đăng trên trang chủ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sáng 2/10 có cuộc gặp với ông Wouter van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách các vấn đề quốc tế của Airbus, cùng ông Bert Porteman, đại diện Airbus tại Thái Lan, tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok.

Tại cuộc gặp, đại diện Airbus bày tỏ mong muốn thành lập Trung tâm Xuất sắc (CoE) tại Thái Lan, hướng tới phát triển công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực. Airbus kỳ vọng trung tâm sẽ tạo thêm cơ hội cho nhân lực Thái Lan tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao kỹ năng, qua đó tăng năng lực của ngành công nghiệp nước này về lâu dài.

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác với Airbus vượt ra ngoài lĩnh vực hàng không truyền thống, hướng tới thu hút thêm đầu tư, tạo việc làm, phát triển kỹ năng và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tại Thái Lan.

Nhà lãnh đạo Thái Lan nhận định nếu được triển khai, CoE của Airbus sẽ trở thành một mắt xích mới trong quá trình mở rộng hợp tác giữa tập đoàn này với Thái Lan, từ sản xuất và dịch vụ hàng không sang đào tạo nhân lực, công nghệ vũ trụ và các công nghệ phục vụ ngành hàng không trong tương lai.

Ông cũng đề nghị Airbus cân nhắc đưa những mô hình hợp tác đang triển khai tại các quốc gia khác vào Thái Lan, qua đó giúp doanh nghiệp và lao động nước này tiếp cận sâu hơn với công nghệ và mạng lưới toàn cầu của tập đoàn.

Theo định nghĩa của Microsoft, Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - CoE) là đơn vị tập hợp những người có chuyên môn cao trong một lĩnh vực để cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. CoE đóng vai trò như một đầu mối chuyên môn, hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo, xây dựng phương pháp làm việc và phổ biến kiến thức cho các đơn vị, tổ chức khác.

Phó Chủ tịch điều hành phụ trách các vấn đề quốc tế của Airbus, ông Wouter van Wersch, và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Chính phủ Hoàng gia Thái Lan

Bên cạnh hàng không dân dụng, Thủ tướng Anutin đề nghị Airbus mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và an ninh, trên nền tảng quan hệ hiện có giữa tập đoàn với các cơ quan, doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có Cơ quan Phát triển Công nghệ Địa tin học và Vũ trụ Thái Lan (GISTDA) và doanh nghiệp vệ tinh Thaicom.

Phía Thái Lan muốn các chương trình hợp tác tập trung nhiều hơn vào chuyển giao kiến thức, công nghệ và đào tạo nhân lực, qua đó nâng cao năng lực tự phát triển công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực liên quan.

Hai bên cũng thảo luận về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Thủ tướng Thái Lan đề nghị Airbus xem xét thúc đẩy sử dụng SAF sản xuất trong nước từ nguyên liệu, nông sản của Thái Lan.

Theo phía Thái Lan, việc phát triển lĩnh vực này có thể vừa hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của ngành hàng không, vừa mở ra thị trường mới cho nông sản, tăng giá trị sản phẩm và tạo thêm nguồn thu cho nông dân.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc phát triển ngành hàng không và các dịch vụ liên quan, trong đó có hợp tác với Thai Airways International và đào tạo lao động hàng không. Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan coi phát triển nhân lực là yếu tố cần thiết để đáp ứng đà mở rộng của ngành và phục vụ mục tiêu trở thành trung tâm hàng không khu vực.

Quang cảnh cuộc gặp sáng 2/10. Ảnh: Chính phủ Hoàng gia Thái Lan