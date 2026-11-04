Airbus mong muốn mở rộng hợp tác nâng cao năng lực ngành hàng không Việt Nam

Chiều 4/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế tập đoàn Airbus - Tập đoàn Hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới.

Chào mừng ông Wouter van Wersch thăm trở lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Airbus có mặt tại Việt Nam, Thủ tướng chúc Tập đoàn ngày càng gặt hái nhiều thành công và đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển quan hệ Việt Nam-EU nói chung và các nước thành viên nói riêng.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai bên trong 40 năm qua, Airbus là hãng sản xuất, cung cấp phần lớn cho đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam cũng như trong lĩnh vực vệ tinh quan sát.

Thủ tướng đề nghị Airbus tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm triển khai các dự án lớn. Theo đó, Airbus cùng các đối tác Việt Nam đẩy nhanh việc triển khai hiệu quả các dự án trong lĩnh vực hàng không-vũ trụ; thúc đẩy hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường năng lực sản xuất, giám sát an toàn, đảm bảo hoạt động bay.

Thủ tướng đề nghị Airbus nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam; hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng cung cấp tàu bay trong bối cảnh các hãng hàng không Việt Nam tăng cường, mở rộng đội bay nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở các đường bay mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ./.