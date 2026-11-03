Airbus dự báo Việt Nam cần khoảng 1.000 máy bay trong 20 năm tới

Doanh nghiệp Việt tham gia sản xuất linh kiện cho máy bay Airbus

Chia sẻ với báo chí nhân dịp kỷ niệm 40 năm Airbus hiện diện và hợp tác tại Việt Nam vào trưa nay (3/11), ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International khẳng định Việt Nam là quốc gia, đối tác chiến lược của tập đoàn.

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International cho biết, Airbus đang thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng công nghiệp hàng không toàn cầu.

Theo ông Wouter van Wersch, sau 40 năm, quan hệ hợp tác giữa Airbus với Việt Nam đã phát triển trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Hiện, khoảng 230 máy bay Airbus đang được các hãng hàng không Việt Nam khai thác, cùng hơn 220 máy bay khác đã được đặt mua.

Các hãng hàng không lớn trong nước như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways và Bamboo Airways đều đang khai thác dòng máy bay thân hẹp A320.

Đối với phân khúc đường bay dài, Vietnam Airlines là hãng hàng không thứ hai trên thế giới đưa dòng máy bay A350 vào khai thác, trong khi Vietjet đang vận hành đội bay A330.

Hiện Vietnam Airlines khai thác 14 máy bay A350 trên các đường bay trọng điểm. Dòng máy bay này có ưu thế về hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải carbon. Trong khi đó, Vietjet sử dụng A330 trên các đường bay khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đã đặt hàng 40 máy bay A330-900, dự kiến được bàn giao trong thời gian tới.

Đánh giá về triển vọng thị trường, lãnh đạo Airbus cho rằng nhu cầu máy bay thân rộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển của mạng đường bay và nhu cầu vận chuyển hàng không. Trong 20 năm tới, khu vực này dự kiến cần khoảng 3.420 máy bay mới, trong đó Airbus kỳ vọng chiếm thị phần lớn.

Các dòng máy bay Airbus được phát triển trên nền tảng công nghệ mới, hướng tới tối ưu chi phí vận hành, mở rộng tầm bay và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, phát thải. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp các hãng hàng không nâng cao hiệu quả khai thác trong bối cảnh thị trường tiếp tục tăng trưởng.

Không chỉ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực cung cấp máy bay, Airbus đang thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng công nghiệp hàng không toàn cầu.

Lãnh đạo Airbus cho biết, Việt Nam hiện đã tham gia đóng góp vào chuỗi cung ứng linh kiện cho nhiều dòng máy bay của Airbus.

Một trong những ví dụ đáng chú ý là cửa thoát hiểm trên máy bay A321neo do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, cung cấp cho các nhà máy của Airbus tại Đức từ năm 2024. Sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ phía đối tác Đức, đặc biệt về chất lượng.

Ông Wouter van Wersch đánh giá các nhà cung cấp tại Việt Nam có thế mạnh về chất lượng linh kiện theo tiêu chuẩn của tập đoàn, bảo đảm yêu cầu an toàn trong quá trình lắp ráp, đồng thời đáp ứng tiến độ, giá thành và yêu cầu kỹ thuật. Những kết quả này cho thấy năng lực của doanh nghiệp trong nước ngày càng được nâng cao, tạo cơ sở để tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất hàng không quốc tế.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của các đối tác, năng lực sản xuất tại chỗ và đội ngũ nhân sự kỹ thuật vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Đây là những yếu tố Airbus sẽ tiếp tục khai thác để mở rộng mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Airbus dự báo nhu cầu hàng không Việt Nam tăng trưởng 7,7% mỗi năm

Cùng với hợp tác công nghiệp, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực cũng là những ưu tiên trong chiến lược của Airbus tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn hướng tới mở rộng hợp tác với các đối tác hiện hữu và tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới; đồng thời phát triển năng lực công nghệ số thông qua đội ngũ nhân sự chuyên môn trong nước.

Một trong những định hướng hợp tác quan trọng khác được Airbus nhấn mạnh là phát triển hàng không bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Theo ông Wouter van Wersch, đây không chỉ là mục tiêu riêng của Airbus mà còn là mục tiêu chung của toàn ngành hàng không thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Airbus đang áp dụng các công nghệ mới trên những dòng máy bay hiện đại, hướng tới giảm 25% lượng phát thải, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phát triển các thế hệ máy bay tiếp theo.

Về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), các dòng máy bay Airbus hiện được thiết kế, sản xuất để có thể sử dụng 50% SAF. Tập đoàn hướng tới khả năng sử dụng 100% loại nhiên liệu này trong tương lai, góp phần giảm lượng phát thải carbon trong hoạt động khai thác.

Đối với Việt Nam, Airbus nhận định tiềm năng tăng trưởng của thị trường hàng không còn rất lớn. Theo dự báo của tập đoàn, lượng hành khách hàng không tại Việt Nam có thể tăng trưởng bình quân 7,7% mỗi năm trong 20 năm tới.

Tốc độ tăng trưởng này kéo theo nhu cầu lớn về đội tàu bay, hạ tầng cảng hàng không và năng lực khai thác. Airbus dự báo Việt Nam sẽ cần khoảng 1.000 máy bay trong 20 năm tới và khẳng định sẵn sàng đồng hành, cung cấp máy bay để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

Ngoài lĩnh vực hàng không dân dụng, Airbus cũng nhìn nhận tiềm năng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực trực thăng, quốc phòng.

Với lĩnh vực vũ trụ, Airbus và Việt Nam đã có quan hệ hợp tác lâu năm. Năm 2013, hai bên phối hợp phóng thành công vệ tinh VNREDSat-1. Hiện, Airbus tiếp tục làm việc với phía Việt Nam về vệ tinh viễn thám VNREDSat-2, kỳ vọng mở ra những kết quả hợp tác mới trong thời gian tới.