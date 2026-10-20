Airbus dự báo nhu cầu máy bay chở khách tại Mỹ Latinh tăng mạnh

Máy bay của Airbus tại Triển lãm hàng không Paris, ngày 17/6/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Báo cáo dự báo thị trường toàn cầu giai đoạn 2026-2045 của Airbus cho biết tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu sẽ là những động lực chính thúc đẩy nhu cầu vận tải hàng không trong khu vực. Việc hình thành thêm các trung tâm đô thị cũng tạo điều kiện mở các đường bay mới, góp phần mở rộng mạng lưới hàng không tại Mỹ Latinh. Tập đoàn sản xuất máy bay châu Âu dự báo máy bay một lối đi sẽ chiếm phần lớn nhu cầu của khu vực, với 2.520 chiếc được bàn giao mới, trong khi máy bay thân rộng đạt 200 chiếc. Trong tổng số máy bay bàn giao, 1.220 chiếc sẽ phục vụ mở rộng đội bay và 1.500 chiếc thay thế các máy bay thế hệ cũ.

Hiện máy bay thế hệ mới chiếm 44% đội bay đang khai thác tại Mỹ Latinh. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên 94% vào năm 2035, giúp các hãng hàng không tối ưu hóa chi phí vận hành và giảm phát thải khí CO2.

Airbus cũng dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tại khu vực sẽ tăng đáng kể. Số chuyến bay bình quân đầu người tại Chile, Mexico và Brazil có thể tăng gấp đôi hoặc hơn, trong khi Colombia và Argentina cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh.

Trong 20 năm tới, lưu lượng hành khách trên các đường bay đến và đi từ Mỹ Latinh được dự báo tăng bình quân 3,7% mỗi năm. Trong đó, vận tải hàng không nội địa tăng 4% mỗi năm, còn các chuyến bay trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe tăng 3,3% mỗi năm.

Trước đó, ngày 14/10, Airbus dự báo thị trường dịch vụ hàng không thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng bình quân 3,8% mỗi năm đến năm 2045, đạt giá trị 422 tỷ USD. Riêng lĩnh vực dịch vụ số, gồm an ninh mạng, quản lý hoạt động mặt đất, giám sát hoạt động bay, giải trí và kết nối trên máy bay, được dự báo tăng trưởng bình quân 5,3% mỗi năm, đạt quy mô 27 tỷ USD vào năm 2045.