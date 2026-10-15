Airbus đối mặt thách thức chưa từng có trước lượng đơn hàng kỷ lục 9.300 chiếc

Máy bay của Airbus. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn sản xuất máy bay châu Âu Airbus đang đứng trước thách thức công nghiệp chưa từng có khi lượng đơn đặt hàng chưa được giao vượt 9.300 chiếc, mức cao nhất trong lịch sử hãng.

Trong khi nhu cầu máy bay thương mại tiếp tục tăng mạnh, Airbus phải đẩy nhanh sản xuất, khắc phục những khó khăn trong chuỗi cung ứng và bảo đảm chất lượng để đáp ứng cam kết với khách hàng.

Theo tờ La Tribune ngày 14/10, tính đến cuối tháng 9/2026, Airbus có 9.310 máy bay đang chờ bàn giao. Khối lượng đơn hàng khổng lồ này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không phải chờ nhiều năm mới có thể nhận máy bay.

Ông Christoph Zammert, Giám đốc chương trình A320 của Airbus, cho biết một chiếc A320 đặt mua ở thời điểm hiện tại phải đến năm 2034 mới có thể được giao.

Động lực chính thúc đẩy tăng trưởng đơn hàng là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không thế giới sau đại dịch COVID-19. Dòng máy bay thân hẹp A320 tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với 7.535 chiếc đang chờ giao, chiếm 81% tổng số đơn hàng của Airbus. Trong 11 năm gần đây, hãng đã nhận được số đơn đặt hàng A320 tương đương cả 34 năm đầu tiên kể từ khi chương trình này được triển khai vào giữa thập niên 1980.

Các dòng máy bay thân rộng cũng ghi nhận nhu cầu tăng nhanh. Trong ba năm qua, lượng đơn hàng chưa giao của A330neo tăng 115%, lên 331 chiếc, trong khi A350 tăng 80%, đạt 887 chiếc. Để so sánh, cách đây 10 năm, tổng lượng máy bay chờ giao của Airbus chỉ khoảng 6.900 chiếc và cách đây 20 năm là 2.500 chiếc.

Tuy nhiên, thành công về thương mại đang tạo sức ép lớn đối với năng lực sản xuất. Mặc dù 99% nhà cung cấp hiện giao linh kiện đúng hạn, so với 95% năm 2024, Airbus vẫn phải đối mặt với những sự cố kỹ thuật có thể làm gián đoạn dây chuyền lắp ráp.

Cuối tháng 9 vừa qua, hãng phát hiện lỗi xử lý bề mặt ở các bộ phận gia cường trên khoảng 500 máy bay A321, trong đó một nửa đang trong quá trình sản xuất. Lỗi này có thể gây nguy cơ ăn mòn. Trước đó, một khiếm khuyết ở bộ phận đuôi ngang của A330 đã buộc Airbus phải tạm ngừng sản xuất dòng máy bay này trong suốt mùa Hè để tiến hành kiểm tra.

Động cơ tiếp tục là một trong những điểm nghẽn lớn nhất. Trong khi nguồn cung từ CFM International, liên doanh giữa tập đoàn Safran của Pháp và GE Aerospace của Mỹ, nhìn chung đáp ứng kế hoạch, nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney của Mỹ vẫn gặp khó khăn do lỗi hao mòn sớm ở một số linh kiện. Sự cố khiến khoảng 500 máy bay A320neo phải nằm đất, đồng thời hạn chế khả năng cung cấp động cơ cho máy bay mới.

Airbus cũng thừa nhận chất lượng một số thiết bị nội thất khoang hành khách chưa đạt yêu cầu, buộc hãng phải sửa chữa, điều chỉnh ngay trên dây chuyền lắp ráp cuối cùng.

Để giảm thiểu những vấn đề này, ông Lars Wagner, người đứng đầu bộ phận máy bay thương mại Airbus từ đầu năm 2026, đã triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng mới, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá linh kiện từ nhà cung cấp và giám sát hoạt động sản xuất.

Trước mắt, mục tiêu quan trọng nhất của Airbus là bàn giao khoảng 870 máy bay trong năm 2026, tăng so với 793 chiếc năm 2025. Tính đến hết tháng 9, hãng đã giao 547 chiếc, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Airbus còn phải bàn giao 323 máy bay trong ba tháng cuối năm, tương đương 37% kế hoạch cả năm.

Theo ông Lars Wagner, mục tiêu này vẫn nằm trong khả năng thực hiện bởi toàn bộ số máy bay dự kiến giao trước cuối năm đều đã có mặt trên các dây chuyền lắp ráp cuối cùng. Airbus vì vậy không dự kiến gặp thêm trở ngại lớn về nguồn cung đối với số máy bay này.

Về dài hạn, Airbus tiếp tục duy trì kế hoạch nâng công suất lên 70-75 máy bay A320 mỗi tháng vào cuối năm 2027, 13 chiếc A220 mỗi tháng vào năm 2028, 12 chiếc A350 mỗi tháng vào năm 2028 và 5 chiếc A330 mỗi tháng vào năm 2029.

Riêng dòng A320, Airbus hiện vận hành 10 dây chuyền lắp ráp tại bốn địa điểm trên thế giới, gồm Toulouse ở miền Nam nước Pháp, Hamburg ở miền Bắc nước Đức, Thiên Tân của Trung Quốc và Mobile thuộc bang Alabama, Mỹ.

Tuy nhiên, Airbus không có ý định tiếp tục nâng công suất A320 vượt mục tiêu đã đề ra sau năm 2027.

Theo ông Christoph Zammert, việc mở rộng thêm sẽ đòi hỏi đầu tư rất lớn và làm gia tăng sức ép lên chuỗi cung ứng. Hơn nữa, thế hệ máy bay kế nhiệm A320 dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong nửa cuối thập niên 2030, khiến việc tiếp tục mở rộng mạnh năng lực sản xuất dòng máy bay hiện tại không còn thực sự cần thiết./.