Airbus điều tra lỗi sơn lót ảnh hưởng đến 500 máy bay A321neo

Lỗi này được Airbus xác nhận cuối tuần trước sau báo cáo của trang tin chuyên về ngành hàng không Air Current. Một nhân viên kỹ thuật của Airbus sau khi cạo lớp sơn của một bộ phận thân máy bay đã phát hiện thiếu lớp sơn lót bảo vệ bên dưới. Hiện các kỹ sư của Airbus và Leonardo đang làm việc tại TESI nhằm hỗ trợ công tác khắc phục và tìm hiểu nguyên nhân.

Việc thiếu lớp sơn lót không gây ra rủi ro an toàn ngay lập tức cho máy bay mới. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây là lỗi kỹ thuật thứ hai ở thân máy bay trong thời gian chưa đầy một năm, có thể tạo thêm áp lực đối với Airbus vốn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao và hoàn thành mục tiêu trong nửa cuối năm của hãng.

Đến nay, TESI chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.

R.G