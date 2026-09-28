Airbus điều tra lỗi sơn lót ảnh hưởng đến 500 máy bay A321neo

Sự cố này làm dấy lên cảnh báo chất lượng ảnh hưởng đến 500 máy bay A321neo, dòng sản phẩm bán chạy nhất của Airbus.

Lỗi này được Airbus xác nhận cuối tuần trước sau báo cáo của trang tin chuyên về ngành hàng không Air Current. Một nhân viên kỹ thuật của Airbus sau khi cạo lớp sơn của một bộ phận thân máy bay đã phát hiện thiếu lớp sơn lót bảo vệ bên dưới. Hiện các kỹ sư của Airbus và Leonardo đang làm việc tại TESI - nhà thầu phụ của Leonardo ở phía Nam thành phố Naples (Napoli) của Italy - nhằm hỗ trợ công tác khắc phục và tìm nguyên nhân dẫn đến lỗi như vậy. Theo giới phân tích, lỗi này liên quan đến các thanh gia cường tại phần thân trước của dòng máy bay A321neo. Vụ việc tiếp tục dấy lên những nghi vấn mới về quy trình kiểm soát chất lượng cũng như các điểm yếu trong chuỗi cung ứng của Airbus.

Theo Airbus, có khoảng 500 máy bay bị ảnh hưởng, trong đó 250 chiếc đang ở các giai đoạn sản xuất khác nhau, đồng thời khẳng định điều này không ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay. Các hãng hàng không tiếp tục nhận bàn giao máy bay sẽ có thời hạn bảo trì là 2 năm để sửa chữa bộ phận bị ảnh hưởng thay vì chu kỳ bảo dưỡng 4 năm như thông thường. Thời gian sửa chữa dự kiến tối đa 9 ngày.

Mức độ ảnh hưởng của lỗi này nhẹ hơn so với lo ngại trước đó của một số nhà phân tích, do các bộ phận bị lỗi sẽ không cần phải tháo rời khỏi tấm vỏ thân máy bay để sửa chữa. Lớp sơn lót được thiết kế để chống ăn mòn, hiện tượng có thể xuất hiện theo thời gian ở điểm thấp nhất của thân máy bay, nơi tích tụ độ ẩm. Việc thiếu lớp sơn lót không gây ra rủi ro an toàn ngay lập tức cho một chiếc máy bay mới. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định đây là lỗi kỹ thuật thứ hai ở thân máy bay trong thời gian chưa đầy một năm, có thể tạo thêm áp lực đối với Airbus vốn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao và hoàn thành mục tiêu trong nửa cuối năm của hãng.

Đến nay, TESI chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên và Airbus cũng không nêu tên nhà cung cấp. Trong khi đó, Leonardo xác nhận TESI là nhà cung cấp của hãng nhưng không nói rõ liệu công ty này có tham gia vào các hợp đồng sản xuất cho Airbus hay không.

Airbus có hai nhà cung cấp cho phân đoạn thân máy bay này là Leonardo và nhà cung ứng nội bộ Airbus Atlantic (tiền thân là Stelia, đơn vị cũng chịu trách nhiệm quản lý chung cho phần thân trước máy bay). Tuy nhiên, Leonardo chỉ sử dụng duy nhất một nhà cung cấp cho khâu phủ bề mặt.