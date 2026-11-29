Một trong những mẫu giày biểu tượng nhất lịch sử sneaker có thể tạm dừng phát hành đại trà từ năm 2027. Ảnh: GQ Magazine.

Ngày 27/11, GQ Magazine dẫn các nguồn tin trong ngành sneaker cho biết những phiên bản Nike Air Jordan 1 High OG phát hành đại trà có thể không còn xuất hiện trong lịch ra mắt từ năm 2027. Jordan Brand hiện chưa xác nhận thông tin này.

Thông tin xuất hiện trong lúc thương hiệu đang điều chỉnh cách phát hành dòng Jordan Retro sau một thời gian nguồn cung tăng mạnh.

Theo Nike Investor, tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2027, CEO Nike Elliott Hill thừa nhận hãng đã cung ứng quá mức một số sản phẩm Jordan Retro chủ lực.

"Thương hiệu sẽ giảm có chủ đích về số lượng và tần suất phát hành một số mẫu, trong đó có Air Jordan 1", ông cho biết thêm.

Việc thu hẹp nguồn cung được dự báo sẽ ảnh hưởng đến doanh thu trong ngắn hạn của Nike. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn là đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng và cải thiện khả năng bán sản phẩm ở mức giá niêm yết. Bắc Mỹ được xác định là khu vực chịu tác động rõ nhất trong giai đoạn đầu, khi Jordan Brand tìm cách khôi phục mức độ khan hiếm từng tạo nên sức hút cho các sản phẩm Retro.

Air Jordan 1 High OG Antique Silver là một trong những phiên bản mới của dòng giày này và dự kiến phát hành ngày 26/12. Mẫu giày sử dụng 4 tông màu đen, xám khói, trắng và bạc, gợi nhớ cách phối màu của Air Jordan 1 Shadow ra mắt năm 1985.

Air Jordan 1 Shadow ra mắt 1985. Ảnh: Nike.

Thân giày màu đen được điểm bằng các mảng xám đậm ở mũi, khu vực xỏ dây và gót. Phần thân trên kết hợp chất liệu trơn và có vân, đi cùng logo Wings màu bạc ở cổ giày. Thiết kế hoàn thiện với dây treo mạ chrome, tạo điểm nhấn bằng chữ ‘J’ theo phong cách chữ Anh cổ. Đế giữa màu trắng tích hợp công nghệ Air, kết hợp đế ngoài cao su màu xám.

Đôi giày đã xuất hiện với tần suất dày đặc trong nhiều năm, từ các phiên bản màu mới đến những màn hợp tác và lần tái phát hành thiết kế cũ. Khi một mẫu giày liên tục được đưa trở lại thị trường, sức hút của nó cũng dễ bị bào mòn. Đây là một phần của vấn đề lớn hơn mà ngành sneaker phải đối mặt trong những năm gần đây khi phụ thuộc vào những thiết kế phổ biến và cảm giác hoài niệm thay vì tạo ra những sản phẩm mới.

Năm 2025, tình trạng này từng được nhận định là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sáng tạo trong ngành. Trong bối cảnh đó, việc giảm tần suất xuất hiện của Air Jordan 1 High có thể tạo thêm khoảng trống cho những ý tưởng mới, đồng thời cho người hâm mộ thời gian để nhớ đến một mẫu giày vốn đã quá quen thuộc.

Một khoảng nghỉ cũng có thể thay đổi cách người mua nhìn nhận Air Jordan 1 High. Thay vì liên tục xuất hiện trong các đợt phát hành, mẫu giày có thể trở lại với vị thế của một sản phẩm được chờ đợi. Sau gần một thập kỷ xuất hiện với mật độ cao, sự vắng mặt đôi khi lại là cách hiệu quả để khôi phục sức hút.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa sản phẩm biến mất hoàn toàn. Các phiên bản hợp tác và dự án đặc biệt vẫn được duy trì, trong khi Air Jordan 1 Mid và Low tiếp tục có mặt trên thị trường. Thay đổi chủ yếu nằm ở những phiên bản High OG phát hành đại trà.