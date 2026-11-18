Chiều 18/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47).

Mở đầu phiên họp, Đại hội đồng đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Nghị viện Quốc gia Timor Leste trở thành thành viên chính thức thứ 11 của AIPA, đánh dấu bước phát triển lịch sử khi tổ chức quy tụ đầy đủ tiếng nói của nhân dân các quốc gia Đông Nam Á.

Thảo luận tại phiên toàn thể, trưởng đoàn nghị viện các nước nhất trí thúc đẩy văn hóa đối thoại, củng cố lòng tin chiến lược, đề cao luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất./.