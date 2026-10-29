AIMAG 6 hoãn, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn sang Nga thi đấu giao hữu

Theo kế hoạch, AIMAG 6 diễn ra từ ngày 11 đến 21-12 tới tại Saudi Arabia tuy nhiên ban tổ chức đã quyết định lùi AIMAG 6 vào cuối tháng 3-2027.

Đội tuyển futsal Việt Nam có loạt trận giao hữu chất lượng ở Kyrgyzstan và Nga.

Trước quyết định này, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn không thay đổi kế hoạch trước mắt mà chỉ điều chỉnh để đảm bảo phù hợp về quá trình chuẩn bị chuyên môn khi AIMAG 6 lùi lại. Cụ thể, đội tuyển sẽ lên đường sang Kyrgyzstan vào ngày 1-11, và thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal Kyrgyzstan vào các ngày 3-11 và 5-11, sau đó thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ di chuyển sang Nga vào ngày 6-11 để thử sức trong 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga vào các ngày 8-11 và 10-11.