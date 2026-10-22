Aijing (A2O LITE) gây tranh cãi vì nghi chèn ép thành viên cùng nhóm

Thành viên Aijing của nhóm nhạc A2O LITE đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại buổi chụp ảnh nhóm lan truyền. Tư thế tạo dáng của nữ thần tượng bị cho là che khuất thành viên Ayune, trong khi một số cư dân mạng còn cáo buộc cô có hành động đẩy đồng đội. Những tranh cãi này khiến thái độ của Aijing bị đặt dấu hỏi.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, các thành viên A2O LITE đứng thành một hàng để chụp ảnh trước một chương trình âm nhạc. Tuy nhiên, Aijing nhanh chóng thu hút sự chú ý khi dang rộng cả hai tay trong lúc tạo dáng, khiến một phần cơ thể của Ayune đứng bên cạnh bị che khuất.

Hành động này lập tức trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng Aijing chưa thực sự chú ý đến vị trí của các thành viên khác, nhất là khi cả nhóm đang đứng sát nhau trong không gian hạn chế. Theo những ý kiến chỉ trích, nữ thần tượng hoàn toàn có thể giữ nguyên phong cách tạo dáng bằng cách chỉ duỗi một tay, thay vì dang rộng cả hai tay và ảnh hưởng đến khung hình chung.

Không dừng lại ở tư thế chụp ảnh, Aijing còn vướng cáo buộc đẩy Ayune trong buổi ghi hình. Một số cư dân mạng cho rằng những hình ảnh được chia sẻ cho thấy sự thiếu quan tâm của nữ thần tượng đối với đồng đội. Thậm chí, có ý kiến nghi ngờ cô cố tình tạo lợi thế cho bản thân bằng cách khiến thành viên khác bị lu mờ.

Các bình luận chỉ trích nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự không hài lòng với cách Aijing tạo dáng, trong khi những ý kiến gay gắt hơn cho rằng cô cần cân nhắc đến vị trí và sự xuất hiện của các thành viên khác khi tham gia hoạt động tập thể.

Dù vậy, những cáo buộc trên hiện chủ yếu xuất phát từ cách cư dân mạng diễn giải các đoạn video và hình ảnh được lan truyền. Tư liệu ngắn chưa đủ để xác định liệu Aijing có chủ ý che khuất hay đẩy Ayune hay không, cũng như không thể phản ánh đầy đủ mối quan hệ giữa hai thành viên.

Sự việc một lần nữa cho thấy những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ trong hoạt động của thần tượng có thể nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với các nhóm nhạc hoạt động theo mô hình tập thể, cách mỗi thành viên xuất hiện trong khung hình chung đôi khi cũng trở thành đối tượng được khán giả chú ý và phân tích.

Trong trường hợp của Aijing, tranh luận hiện xoay quanh ranh giới giữa một tư thế tạo dáng thiếu cân nhắc và hành động bị cho là cố tình lấn át đồng đội. Khi chưa có thêm thông tin làm rõ, những đánh giá về ý định của nữ thần tượng vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.