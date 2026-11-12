AIIB công bố gói tài trợ khí hậu kỷ lục cho nước chủ nhà COP31

Gói tài trợ trị giá 1,6 tỷ USD của AIIB được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Daily Sabah)

Theo AIIB, Thổ Nhĩ Kỳ cần bổ sung khoảng 68 tỷ USD vốn đầu tư cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030, trong đó một nửa dự kiến được huy động từ khu vực tư nhân.

Để đáp ứng nhu cầu này, gói tài trợ sẽ hỗ trợ nước chủ nhà COP31 hoàn thiện chính sách tài chính, xây dựng kế hoạch phát triển theo ngành và triển khai Luật Khí hậu, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2053.

Một trong những trọng tâm là phát triển thị trường mua bán hạn ngạch phát thải, qua đó tạo động lực giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy dòng vốn xanh.

Cơ chế này còn được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ giảm chi phí carbon đối với hàng hóa xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU).

Song song với cải cách chính sách, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu cấp phép các dự án điện gió và điện mặt trời có tổng công suất 1.800 MW vào năm 2027.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ 225.000 nông dân tại các khu vực khan hiếm nguồn nước chuyển sang canh tác những loại cây trồng ít tiêu thụ nước.

Nước này đồng thời đặt mục tiêu quy hoạch 50.000 ha đất phục vụ hấp thụ carbon vào năm 2028.

Bên cạnh đó, gói tài trợ hướng tới nâng cao khả năng ứng phó của Thổ Nhĩ Kỳ trước tình trạng thiếu nước, hạn hán, nắng nóng cực đoan, cháy rừng và ngập lụt đô thị.

Các biện pháp trên được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước tác động của biến đổi khí hậu.

(theo Reuters)