AIGS công bố kết quả kiểm định: 100% mẫu kim cương PNJ là kim cương thiên nhiên, phù hợp thông số 4C

PNJ

Vừa qua, ông Kennedy Ho, Chủ tịch Viện Khoa học Đá quý Châu Á (Asian Institute of Gemological Sciences - AIGS), đã đến thăm và trực tiếp trao chứng thư kiểm định độc lập cho Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo đó, các mẫu kim cương PNJ đang kinh doanh được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và gửi đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để tiến hành phân tích độc lập. Quy trình này giúp tách biệt khâu lựa chọn mẫu khỏi đơn vị kinh doanh, đồng thời tạo thêm một lớp kiểm chứng từ bên thứ ba đối với thông tin chất lượng sản phẩm.

Kết quả từ AIGS cho thấy, 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C được PNJ công bố, gồm màu sắc (Color), độ tinh khiết (Clarity), giác cắt (Cut) và trọng lượng carat (Carat Weight).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trang sức đang có nhiều thay đổi, cùng với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm. Trong bối cảnh đó, kiểm chứng độc lập ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp những thông tin có thể đối chiếu và xác thực.

Đối với PNJ, việc tăng cường kiểm chứng chất lượng từ các đơn vị độc lập một trong những bước đi đầu tiên trong cam kết về minh bạch thông tin và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, để khách hàng có thêm những cơ sở khách quan để tin tưởng vào chất lượng sản phẩm PNJ.

Đây cũng là một phần trong quá trình tái thiết được doanh nghiệp triển khai toàn diện, tập trung vào củng cố sức khỏe tài chính; nâng cao quản trị và kiểm soát rủi ro; tái thiết hoạt động kinh doanh; củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường; đồng thời xây dựng tổ chức và năng lực phù hợp cho tương lai.

Thông tin về AIGS:

AIGS (Asian Institute of Gemological Sciences) - Viện Khoa học Đá quý Châu Á là một trong những tổ chức đào tạo và kiểm định đá quý uy tín tại châu Á, có trụ sở tại Bangkok – trung tâm giao thương đá quý của khu vực. Với 48 năm hoạt động, AIGS nổi tiếng về đào tạo chuyên gia ngọc học, nghiên cứu chuyên sâu và cung cấp các dịch vụ kiểm định, chứng nhận đá quý theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ kết hợp giữa nền tảng học thuật, kinh nghiệm thực tiễn và công nghệ hiện đại, AIGS được nhiều doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành đá quý trên thế giới tin tưởng.