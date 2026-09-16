AICAS 2026: Kết nối quốc tế trong các lĩnh vực AI, vi mạch và bán dẫn

AICAS 2026 quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: VNU)

Diễn ra từ ngày 16 đến 18/9, AICAS 2026 quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, có các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Tokyo, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Dương Minh Giao thông, Đại học Sorbonne… cùng đại diện các tập đoàn và trung tâm nghiên cứu công nghệ như Huawei, NVIDIA, Cadence, STMicroelectronics, T-Head, KAIST, CEA-Leti...

AICAS là hội nghị khoa học quốc tế của Hiệp hội Mạch và Hệ thống thuộc Hiệp hội Kỹ sư điện và điện tử (IEEE CAS Society), tập trung vào sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo, mạch điện, kiến trúc tính toán và các hệ thống thông minh.

Hội nghị thu hút 330 công trình khoa học từ cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Qua quá trình phản biện, 131 công trình của các tác giả đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ được lựa chọn trình bày. Các công trình được lựa chọn sẽ được đăng tải trong kỷ yếu IEEE và chỉ mục trong các cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế WoS/Scopus.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VNU)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh giá trị của AICAS ở khả năng quy tụ cộng đồng nghiên cứu quốc tế đa dạng, với đông đảo các tác giả đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ông, sự khác biệt về kinh nghiệm và cách tiếp cận tạo nên giá trị của một diễn đàn khoa học quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu có thể trao đổi những ý tưởng mới và cùng tìm kiếm hướng giải quyết cho các vấn đề đang đặt ra.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, khi trí tuệ nhân tạo ngày càng được triển khai rộng rãi, các yếu tố như năng lượng, bộ nhớ, thời gian phản hồi và chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đưa công nghệ vào thực tế. Vì vậy, các nghiên cứu về kiến trúc tính toán AI, điện toán trong bộ nhớ, đồng thiết kế phần cứng-phần mềm, điện toán thần kinh và AI biên không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn gắn với những yêu cầu thực tiễn của quá trình triển khai AI.

Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, việc đăng cai AICAS 2026 là cơ hội mở rộng kết nối giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên với cộng đồng khoa học quốc tế. AI và công nghiệp bán dẫn cũng là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được Đại học Quốc gia Hà Nội ưu tiên phát triển về nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn phát biểu. (Ảnh: VNU)

Chương trình hội nghị gồm bốn báo cáo của khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực AI, vi mạch và bán dẫn. Sau phiên khai mạc, chương trình tiếp tục với 26 phiên chuyên đề, 2 phiên bồi dưỡng, 2 hội thảo chuyên đề và cuộc thi IEEE AICAS Grand Challenge.

Các phiên chuyên môn tập trung vào kiến trúc và mạch cho tính toán AI, AI biên, điện toán trong bộ nhớ, đồng thiết kế phần cứng-phần mềm, thiết kế vi mạch hỗ trợ bởi AI, điện toán mô phỏng thần kinh, thị giác máy tính và phần cứng tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, hội nghị đề cập các ứng dụng mới nổi của AI trong robot, Internet vạn vật, y tế, xe tự hành, thiết bị bay không người lái và các hệ thống thông minh.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong thiết kế điện tử, tự động hóa và AI, Tiến sĩ Ziyad Hanna, Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc R&D của Cadence Design Systems trình bày về ứng dụng AI trong thiết kế chip. Theo ông, quá trình thiết kế và kiểm chứng chip đòi hỏi sự phối hợp của nhiều công đoạn, từ kiến trúc, vi kiến trúc, thiết kế RTL, kiểm chứng đến thiết kế vật lý và kiểm tra trước sản xuất.

Giáo sư Kea-Tiong (Samuel) Tang, Phó Chủ tịch IEEE Circuits and Systems Society, Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (Trung Quốc) trình bày. (Ảnh: VNU)

Cũng tại hội nghị, Giáo sư Kea-Tiong (Samuel) Tang, Phó Chủ tịch IEEE Circuits and Systems Society, Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (Trung Quốc), trình bày với chủ đề “Học hỏi từ sinh học - Kỹ thuật điện toán thần kinh cho hệ thống thị giác thông minh”, tập trung vào bài toán nhận diện và tránh chướng ngại vật. Theo Giáo sư Tang, việc triển khai AI trên các thiết bị biên vẫn gặp những hạn chế về năng lượng, công suất và khả năng tính toán. Điện toán thần kinh lấy cảm hứng từ cách thức hoạt động của hệ thần kinh sinh học, là một hướng tiếp cận nhằm xây dựng các hệ thống AI nhỏ gọn và tiết kiệm năng lượng.

Giáo sư Myung Hoon Sunwoo, Chủ tịch Ban Chỉ đạo IEEE AICAS chia sẻ. (Ảnh: VNU)

Chia sẻ về quá trình hình thành AICAS, Giáo sư Myung Hoon Sunwoo, Chủ tịch Ban Chỉ đạo IEEE AICAS, cho biết ý tưởng xây dựng hội nghị xuất phát từ quá trình ông nghiên cứu về thị giác máy tính và xử lý ảnh. Nhận thấy trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi, ông đề xuất xây dựng một diễn đàn kết nối các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Kỳ AICAS đầu tiên được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc) với khoảng 250 đại biểu, sau đó lần lượt diễn ra tại Italy, Mỹ, Hàn Quốc, Đức, UAE và Việt Nam, sự tham gia và đồng hành của các nhà khoa học, chuyên gia qua nhiều kỳ đã góp phần mở rộng cộng đồng nghiên cứu của Hội nghị. Năm 2028, kỳ AICAS thứ 10 sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc.