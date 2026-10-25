Ai xứng đáng trở thành James Bond tiếp theo

Theo thông tin từ Daily Mail, vòng casting thứ hai cho vai diễn James Bond đang diễn ra gay cấn tại Bray Studios (Berkshire, Anh). Hôm 24/10, an ninh tại trường quay được thắt chặt tối đa khi các siêu xe nối đuôi nhau ra vào, hộ tống những ứng viên bí mật tham gia buổi thử hình. Nguồn tin nội bộ tiết lộ hiện chỉ còn khoảng 3 đến 5 nam diễn viên lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng.

Vòng casting thứ hai để tìm ra James Bond diễn ra tại Bray Studios (Berkshire, Anh). Ảnh: Daily Mail.

Nam diễn viên Callum Turner (36 tuổi) được cho là gương mặt mở màn cho loạt buổi thử vai. Tài tử phim Emma - người vừa kết hôn với nữ ca sĩ Dua Lipa đầu năm nay - từ lâu đã được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho biểu tượng điệp viên 007.

Tuy nhiên, Callum Turner phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những tên tuổi tài năng khác. Đáng chú ý trong danh sách này là Jack Lowden (Slow Horses), Josh O’Connor (The Crown) và tài tử quyến rũ người Australia Jacob Elordi (Wuthering Heights). Việc Jacob Elordi góp mặt trong danh sách rút gọn gây ra không ít tranh cãi, bởi nhiều người hâm mộ trung thành vẫn giữ quan điểm nhân vật James Bond bắt buộc phải do một nam diễn viên gốc Anh đảm nhận.

Jacob Elordi là một trong những ứng viên cho vai diễn 007 huyền thoại. Ảnh: WireImage.

Nói về tiến trình tuyển chọn, nhà sản xuất Amy Pascal cho biết đội ngũ phát triển đang làm việc cực kỳ cẩn trọng.

"Thay thế Daniel Craig là một thử thách lớn. Chúng tôi phải tìm kiếm một cái gì đó thật sự khác biệt, mới mẻ và đủ sức gây bùng nổ", bà chia sẻ. Đại diện NSX cũng kỳ vọng danh tính 007 mới sẽ chính thức lộ diện vào cuối năm nay, tạo tiền đề để đạo diễn Denis Villeneuve (Dune) khởi công dự án vào năm 2027 dưới sự quản lý của Amazon MGM Studios.

Nếu được xướng tên, người chiến thắng sẽ trở thành nam diễn viên thứ 7 trong lịch sử khoác lên mình chiếc áo điệp viên 007 thuộc loạt phim chính thức, tiếp nối những tên tuổi huyền thoại như Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig.