Ai xứng đáng kế thừa Lý Tiểu Long?

Lý Tiểu Long được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất lịch sử điện ảnh võ thuật thế giới. Dù qua đời năm 1973 khi mới 32 tuổi, ông đã tạo nên bước ngoặt cho dòng phim hành động bằng những tác phẩm kinh điển như Đường Sơn Đại Huynh, Tinh Võ Môn, Mãnh Long Quá Giang và Long Tranh Hổ Đấu. Không chỉ nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu, huyền thoại họ Lý còn sáng lập Triệt Quyền Đạo, đề cao sự linh hoạt và tinh thần không bị giới hạn bởi bất kỳ môn phái nào.

Sau khi ông qua đời, điện ảnh Hong Kong từng chứng kiến làn sóng tìm kiếm những gương mặt có khả năng tiếp nối sức hút của huyền thoại võ thuật. Tuy nhiên, việc tái hiện hình ảnh Lý Tiểu Long không đơn giản chỉ là sở hữu ngoại hình tương đồng hay khả năng tung ra những đòn đánh nhanh, mạnh. Điều khiến ông trở nên khác biệt chính là sự kết hợp giữa tư tưởng võ học, phong cách biểu diễn và sức ảnh hưởng văn hóa vượt ra ngoài màn ảnh.

Lý Tiểu Long trở thành huyền thoại điện ảnh võ thuật nhờ phong cách chiến đấu độc đáo và sức ảnh hưởng vượt thời đại.

Trong số những người được nhắc đến nhiều nhất, Thành Long là ứng viên nổi bật nếu xét về thành tựu điện ảnh quốc tế. Từng xuất hiện trong các bộ phim có Lý Tiểu Long tham gia, nam diễn viên từng bước xây dựng sự nghiệp riêng sau thành công của Xà Hình Điêu Thủ và Túy Quyền năm 1978. Khác với phong cách chiến đấu quyết liệt của người tiền nhiệm, Thành Long lựa chọn kết hợp võ thuật với hài hình thể, những tình huống ứng biến sáng tạo và các pha hành động mạo hiểm.

Thành công của Câu Chuyện Cảnh Sát, Kế Hoạch A và sau này là loạt phim Giờ Cao Điểm giúp Thành Long trở thành một trong những ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất Hollywood. Nếu Lý Tiểu Long mở đường cho diễn viên gốc Á khẳng định vị thế trên màn ảnh phương Tây, Thành Long chính là người tiếp tục mở rộng thị trường ấy bằng phong cách điện ảnh hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, ông thường được xem là người kế thừa thành công nhất về mặt thương mại và danh tiếng toàn cầu.

Thành Long được xem là một trong những người tiếp nối thành công nhất sức ảnh hưởng của Lý Tiểu Long trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Trong khi đó, Lý Liên Kiệt lại đại diện cho hướng phát triển đề cao vẻ đẹp của võ thuật truyền thống Trung Hoa. Xuất thân từ vận động viên wushu từng nhiều lần giành chức vô địch toàn quốc, ông gây tiếng vang với Thiếu Lâm Tự trước khi trở thành biểu tượng điện ảnh nhờ loạt phim Hoàng Phi Hồng. Những màn biểu diễn uyển chuyển, chính xác cùng thần thái của một võ sư giúp Lý Liên Kiệt tạo dựng hình ảnh riêng trong dòng phim võ thuật cổ trang.

Đặc biệt, tác phẩm Tinh Võ Anh Hùng năm 1994 được xem là một dấu mốc đáng chú ý khi Lý Liên Kiệt tiếp tục hóa thân thành Trần Chân, nhân vật từng gắn liền với tên tuổi Lý Tiểu Long trong Tinh Võ Môn. Thay vì sao chép phong cách cũ, bộ phim mang đến những màn đối kháng được dàn dựng theo hướng thực dụng hơn, kết hợp nhiều kỹ thuật võ thuật khác nhau. Đây cũng là điểm tương đồng với quan niệm không ngừng học hỏi và đổi mới mà Lý Tiểu Long từng theo đuổi.

Lý Liên Kiệt ghi dấu ấn khi tái hiện nhân vật Trần Chân từng gắn liền với tên tuổi Lý Tiểu Long.

Chân Tử Đan là gương mặt tiếp theo thường được đặt trong cuộc tranh luận này. Với nền tảng võ thuật đa dạng, nam diễn viên kết hợp Vịnh Xuân Quyền, quyền Anh, vật và nhiều kỹ thuật đối kháng hiện đại vào ngôn ngữ hành động điện ảnh. Thành công của loạt phim Diệp Vấn đưa anh trở thành biểu tượng của dòng phim võ thuật thế kỷ 21, đồng thời góp phần giới thiệu rộng rãi môn võ từng được Lý Tiểu Long theo học.

Chân Tử Đan cùng thế hệ ngôi sao võ thuật sau này góp phần đưa dòng phim hành động Hoa ngữ phát triển theo những hướng mới.

Ở thế hệ sau, Ngô Kinh, Trương Tấn và Ngô Việt cũng cho thấy sức sống của phim võ thuật Hoa ngữ. Ngô Kinh phát triển dòng phim hành động quân sự qua Chiến Lang, Trương Tấn gây ấn tượng trong Nhất Đại Tông Sư và Sát Phá Lang 2, còn Ngô Việt sở hữu nền tảng võ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những thành tựu này phản ánh sự tiếp nối và đổi mới của thể loại hơn là việc kế thừa trực tiếp Lý Tiểu Long.

Ở thế hệ sau, Ngô Kinh, Trương Tấn và Ngô Việt cũng cho thấy sức sống của phim võ thuật Hoa ngữ.

Nếu xét trên phương diện võ học, người có vai trò kế thừa trực tiếp lại không phải các ngôi sao điện ảnh. Dan Inosanto, học trò thân cận của Lý Tiểu Long, là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong việc giảng dạy và phát triển Triệt Quyền Đạo sau khi ông qua đời. Cùng với những môn sinh như Taky Kimura và Ted Wong, Inosanto góp phần duy trì những phương pháp huấn luyện và tư tưởng võ thuật mà người thầy để lại.

Bên cạnh đó, Lý Hương Ngưng, con gái Lý Tiểu Long, đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hình ảnh và phổ biến triết lý sống của cha thông qua các hoạt động văn hóa. Trong lĩnh vực diễn xuất, Trần Quốc Khôn cũng được khán giả nhớ đến nhờ ngoại hình tương đồng và màn hóa thân thành huyền thoại võ thuật trong bộ phim truyền hình Huyền Thoại Lý Tiểu Long.

Thành Long, Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan tiếp nối di sản Lý Tiểu Long theo những phong cách riêng, thay vì trở thành bản sao của huyền thoại.

Sau cùng, khó có thể xác định một người duy nhất xứng đáng kế thừa toàn bộ di sản của Lý Tiểu Long. Thành Long tiếp nối tầm ảnh hưởng điện ảnh quốc tế, Lý Liên Kiệt gìn giữ vẻ đẹp võ thuật truyền thống, Chân Tử Đan thúc đẩy sự đổi mới trong thiết kế hành động, còn những môn sinh trực tiếp bảo tồn tư tưởng Triệt Quyền Đạo. Chính sự phát triển theo nhiều hướng ấy cho thấy giá trị mà huyền thoại họ Lý để lại không nằm ở việc tìm kiếm một bản sao, mà ở khả năng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và võ sư.