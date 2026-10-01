AI vào cuộc đua hiệu quả kinh doanh

Ngày 1/10, tại TP.HCM, CIO Vietnam tổ chức CIO Summit 2026 với chủ đề “Human-Led, AI-First: From Pilots to P&L” (Con người dẫn dắt, AI làm trọng tâm: Từ thử nghiệm tới giá trị kinh doanh).

CIO Summit 2026 diễn ra ngày 1/10 tại TP.HCM, quy tụ hơn 500 lãnh đạo công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia, tập trung thảo luận việc đưa AI từ thử nghiệm sang tạo giá trị trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: CIO Vietnam.

Sự kiện quy tụ hơn 500 lãnh đạo công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, sản xuất, bán lẻ.

Điểm đáng chú ý tại CIO Summit năm nay là câu chuyện AI không còn được tiếp cận đơn thuần từ góc độ công nghệ. Các phiên thảo luận tập trung vào một câu hỏi thực tế hơn: Làm thế nào đưa AI vượt qua giai đoạn thử nghiệm để tạo ra giá trị có thể đo lường trong hoạt động kinh doanh?

Từ “có AI” đến đo hiệu quả đầu tư

Theo CIO Vietnam, AI đang dịch chuyển từ một sáng kiến công nghệ sang năng lực vận hành của doanh nghiệp. Cùng với quá trình này, trọng tâm của lãnh đạo cũng thay đổi, từ khám phá khả năng của AI sang chứng minh giá trị, mở rộng ứng dụng có kiểm soát và xác lập trách nhiệm đối với kết quả.

Khảo sát nhanh với 200 thành viên cộng đồng AI FOR CIO 2026 cho thấy, 47% coi hiệu quả đầu tư hoặc luận chứng kinh doanh chưa rõ ràng là rào cản lớn nhất; 45% xác định quyền sở hữu và trách nhiệm chưa rõ ràng là điểm yếu đáng chú ý trong quản trị AI.

Những con số này cho thấy khoảng cách giữa triển khai công nghệ và tạo giá trị kinh doanh vẫn là bài toán cần giải quyết.

Theo cách tiếp cận tại CIO Summit 2026, hiệu quả ứng dụng AI cần được thể hiện thông qua những kết quả cụ thể như doanh thu, chi phí, năng suất và năng lực cạnh tranh, thay vì chỉ tính bằng số lượng dự án hoặc công cụ AI được triển khai.

Ba trụ cột được đặt ra gồm SCALE - mở rộng AI dựa trên giá trị có thể chứng minh; TRUST - xây dựng nền tảng dữ liệu, an ninh, quản trị, tuân thủ và trách nhiệm giải trình; LEAD - xác định vai trò của lãnh đạo và trách nhiệm đối với kết quả ứng dụng AI.

AI không còn là việc riêng của bộ phận công nghệ

Một thay đổi đáng chú ý khác là trách nhiệm triển khai AI đang được đặt rộng hơn trong cơ cấu quản trị doanh nghiệp.

Nếu AI tác động trực tiếp đến doanh thu, chi phí, năng suất, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng thì quyết định đầu tư không thể chỉ thuộc về CIO hay bộ phận công nghệ.

CEO, lãnh đạo kinh doanh, tài chính và công nghệ cần cùng xác định bài toán nào đáng đầu tư, nguồn lực cần thiết, cách đo hiệu quả cũng như trách nhiệm đối với kết quả.

Trong lĩnh vực ngân hàng, phạm vi ứng dụng AI đang mở rộng từ phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình đến quản trị rủi ro, chăm sóc khách hàng và phát triển sản phẩm.

Tại CIO Summit 2026, đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng và chuyên gia công nghệ cũng trao đổi về những vấn đề thực tế trong quá trình triển khai AI, từ dữ liệu, hạ tầng, an toàn thông tin đến quản trị và nguồn nhân lực.

Thông điệp “Human-Led, AI-First” vì vậy nhấn mạnh một nguyên tắc: AI ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp, nhưng con người vẫn là chủ thể lựa chọn bài toán, quyết định cách sử dụng công nghệ và chịu trách nhiệm về kết quả.

Từ góc độ quản trị, giai đoạn mới của AI cũng đặt ra yêu cầu thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Thay vì chạy theo công nghệ hoặc triển khai những dự án riêng lẻ, doanh nghiệp cần hình thành cách thức phối hợp giữa công nghệ, kinh doanh và tài chính; đồng thời xây dựng cơ chế quản trị, trách nhiệm giải trình và tiêu chí đo lường hiệu quả rõ ràng.

Khi đó, thước đo quan trọng của chuyển đổi bằng AI không còn nằm ở việc doanh nghiệp đã sử dụng bao nhiêu công cụ mới, mà ở khả năng biến công nghệ thành năng suất, hiệu quả hoạt động và giá trị kinh doanh thực tế.