AI vào chuồng trại, doanh nghiệp chăn nuôi đối mặt bài toán dữ liệu

Ngày 29/10, tại hội thảo “Hành trình chuyển đổi sang chăn nuôi dựa trên dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)”, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Chăn nuôi châu Á - Australia lần thứ 21, các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về khả năng ứng dụng dữ liệu số, AI vào hoạt động chăn nuôi.

TS. Bùi Huy Doanh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho rằng chăn nuôi thông minh phải bắt đầu từ việc kết nối dữ liệu giữa các khâu con giống, thức ăn, thú y và tiêu thụ sản phẩm.

Khi thông tin được liên thông, người chăn nuôi có thể theo dõi sản xuất, phát hiện bất thường và điều chỉnh hoạt động dựa trên số liệu thực tế, thay vì chủ yếu dựa vào kinh nghiệm.

Các chuyên gia nhận định, ngành chăn nuôi nước ta hiện đang phải đối mặt đồng thời với nhiều áp lực lớn.

Chia sẻ kinh nghiệm tại GreenFeed Việt Nam, bà Lê Thị Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Khối Công nghệ thông tin - Công nghệ số, cho biết số hóa giúp nhân viên cập nhật thông tin qua thiết bị di động, sử dụng mã định danh điện tử và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Từ đó, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch thức ăn, dự báo nhu cầu và quản lý trang trại hiệu quả hơn.

Hiện nhiều doanh nghiệp như CP Việt Nam, Dabaco, Masan MEATLife, BAF và Hòa Phát đã đầu tư hệ thống cho ăn, uống tự động cùng cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí. Những thiết bị này giúp giảm công việc thủ công, kiểm soát môi trường chăn nuôi và cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý đàn.

Tuy nhiên, tự động hóa chưa đồng nghĩa với ứng dụng AI hiệu quả. Theo các chuyên gia, dữ liệu phải đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên thì công nghệ mới có thể hỗ trợ dự báo, cảnh báo rủi ro và tối ưu sản xuất.

Đại diện GreenFeed nhấn mạnh ba yêu cầu gồm chuẩn hóa dữ liệu, thu thập thông tin tại nguồn theo thời gian thực và lựa chọn công nghệ dễ sử dụng. Doanh nghiệp cũng cần tính toán hiệu quả kinh tế, kỹ thuật trước khi mở rộng đầu tư.

Thay vì triển khai đồng loạt các hệ thống phức tạp, trang trại có thể bắt đầu từ những khâu dễ đo lường hiệu quả như quản lý đàn, kiểm soát môi trường, sử dụng thức ăn và theo dõi dấu hiệu dịch bệnh.

Theo các chuyên gia, trở ngại của chăn nuôi thông minh không chỉ nằm ở chi phí thiết bị mà còn ở khả năng tổ chức và sử dụng dữ liệu. Khi thông tin được chuẩn hóa và quy trình vận hành phù hợp, AI mới có cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, nâng năng suất và kiểm soát rủi ro dịch bệnh.