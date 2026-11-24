Ứng dụng công nghệ hiện đại và AI giúp DN tạo ra bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ước tính của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năm 2024, khoảng 11,5 triệu việc làm tại Việt Nam, tương đương 20,8% tổng số việc làm, có khả năng chịu tác động của AI tạo sinh. Tuy nhiên, ILO lưu ý, việc một công việc có khả năng chịu tác động của AI không đồng nghĩa với việc công việc đó chắc chắn bị thay thế hoặc doanh nghiệp (DN) đã và đang ứng dụng công nghệ này.

Vấn đề quan trọng hơn là cách thức AI được đưa vào môi trường làm việc và những thay đổi mà công nghệ này tạo ra đối với người lao động. Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam nhấn mạnh, AI không đơn thuần là câu chuyện chuyển đổi công nghệ hay nâng cao năng suất. Thành công của quá trình này còn phải được đánh giá thông qua những cơ hội việc làm tốt hơn và điều kiện làm việc được cải thiện.

Theo ILO, ứng dụng AI cần đặt con người ở vị trí trung tâm. Những thành quả về năng suất phải đi đôi với việc tạo ra công việc tốt hơn, tôn trọng các quyền tại nơi làm việc và mở rộng cơ hội học hỏi, nâng cao năng lực cho người lao động. Điều đó đòi hỏi chính sách về AI không thể chỉ tập trung vào khía cạnh công nghệ, mà cần được đặt trong tổng thể các chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội. Bà Sinwon Park cho rằng, cần đầu tư phát triển kỹ năng cho người lao động song song với đầu tư công nghệ; củng cố các thể chế thị trường lao động và thúc đẩy đối thoại thực chất giữa Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng để ứng dụng AI vào thực tiễn, thúc đẩy năng suất lao động, việc làm thỏa đáng là bài toán cần sự tham gia của nhiều chủ thể. Khoa học công nghệ và AI đang tạo tiền đề để hiện thực hóa những mục tiêu này. Song theo ông Hiểu, khi ứng dụng AI vào sản xuất, đời sống, mỗi chủ thể sẽ có những cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh, quy mô, ngành nghề và phương thức quản trị.

Đặc biệt, khi Việt Nam đang có lực lượng lao động làm việc ở các DN thâm dụng lao động tương đối lớn; số lao động có kỹ năng, tay nghề chưa cao, rất dễ chịu tổn thương bởi tác động của AI. Họ cũng là nhóm gặp khó khi ứng dụng AI nếu không được trang bị cả về kiến thức, nhận thức, kỹ năng. Do vậy, cần tìm giải pháp để AI tiếp cận được số đông người lao động, tiến tới làm chủ AI.

Theo ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng DN vì sự phát triển bền vững, Tổng Thư ký Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc VCCI cho rằng, vấn đề không chỉ là DN có ứng dụng AI hay không, mà là ứng dụng như thế nào để tạo giá trị thực chất, nâng cao chất lượng việc làm và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Dẫn kinh nghiệm từ khu vực APEC, ông Nguyễn Tiến Huy cho biết, báo cáo của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) đã nghiên cứu 13 trường hợp ứng dụng AI tại 9 nền kinh tế. Điển hình, Xiaomi tại Trung Quốc giảm thời gian kiểm tra ô tô từ 20 giây xuống còn 2 giây, với độ chính xác trên 99,9%.

Ông Huy nhấn mạnh, DN cần gắn ứng dụng AI với năng suất thực chất, bảo đảm người lao động được tham gia quá trình chuyển đổi và chia sẻ lợi ích. Đặc biệt, các quyết định liên quan đến tuyển dụng, đánh giá, phân công, giám sát hoặc chấm dứt việc làm cần có sự giám sát của con người và cơ chế giải trình phù hợp.

Ông Phạm Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược Thông tin, Dự báo và Dịch vụ công, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ cho rằng, cần phân biệt tác động thực sự của AI với tác động của các chính sách hoặc yếu tố khác. Hoạt động dự báo thị trường lao động cần chuyển từ việc chỉ theo dõi số lượng việc làm tăng, giảm sang phân tích sự thay đổi của từng nhiệm vụ, nhu cầu kỹ năng số và tác động giữa khu vực lao động chính thức và phi chính thức.