Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cơ hội mới giúp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp truyền thống.

Tuy nhiên, khả năng khai thác những lợi ích này vẫn chưa đồng đều. Khoảng cách ngày càng thể hiện rõ ở việc doanh nghiệp có đủ dữ liệu, kỹ năng, cơ sở hạ tầng và các điều kiện hỗ trợ cần thiết để đưa AI vào ứng dụng thực tiễn hay không.

Thông qua nghiên cứu điển hình tại một số nền kinh tế thành viên thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), báo cáo “Ứng dụng AI: Những trường hợp thành công trong các ngành công nghiệp truyền thống khu vực APEC” được Quỹ châu Á - Thái Bình Dương của Canada (APFC) công bố tháng 11/2026 đã phân tích cách doanh nghiệp trong những ngành truyền thống ứng dụng AI, các yếu tố tạo ra giá trị cũng như những giải pháp mà chính phủ và doanh nghiệp có thể triển khai nhằm đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ này.

Nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng AI thành công không chỉ dựa vào bản thân công nghệ, mà còn phụ thuộc vào một số điều kiện có mối quan hệ tương hỗ, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, người lao động cần có đủ kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực để ứng dụng AI một cách hiệu quả và bền vững, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dựa trên AI trong tương lai.

Cần nhân lực giỏi chuyên môn, vững kỹ năng số

AI đang nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế tại các nền kinh tế APEC. Theo Chỉ số Phổ cập AI năm 2026 của Microsoft, trong quý I/2026, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động sử dụng AI tạo sinh có sự chênh lệch đáng kể giữa các nền kinh tế APEC: Từ hơn 60% tại nền kinh tế dẫn đầu, xuống dưới 10% tại nền kinh tế có mức độ kết nối thấp nhất.

Cụ thể, Singapore dẫn đầu các nền kinh tế APEC với tỷ lệ 63,4%; tiếp theo là New Zealand, Australia, Canada và Hàn Quốc. Việt Nam đạt tỷ lệ 26,5% dân số trong độ tuổi lao động sử dụng AI, cao hơn Chile (22,7%), Nhật Bản (22,5%), Malaysia (21,8%) và một số nền kinh tế khác trong khu vực.

Tác giả của báo cáo, chuyên gia kinh tế Joel Naoki Christoph nhận định, những số liệu này cho thấy mức độ am hiểu và khả năng sử dụng AI của người lao động, khả năng kết nối số và trình độ kỹ năng đều ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc đưa các công nghệ mới vào ứng dụng thực tiễn.

Thực tế tại một số doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp truyền thống cho thấy, bài toán nhân lực đang trở thành một trong những yếu tố cần giải quyết để thúc đẩy quá trình này. Tập đoàn khai thác mỏ Rio Tinto có trụ sở tại Australia đã xác định một trong những hạn chế đối với việc ứng dụng AI trong lĩnh vực tài nguyên là sự thiếu hụt nhân lực am hiểu cả hoạt động công nghiệp phức tạp, lẫn AI.

Trong khi đó, Tập đoàn khai thác đồng tư nhân hàng đầu của Chile Antofagasta Minerals là minh chứng cho cách doanh nghiệp có thể chủ động thích ứng với xu hướng này. Học viện Kỹ thuật số của tập đoàn này đang cung cấp cho người lao động những năng lực mới khi công cụ số và AI ngày càng được tích hợp vào hoạt động khai thác.

Qua các trường hợp nghiên cứu, có thể thấy AI đã giúp giảm bớt hoặc tự động hóa một số công việc thường nhật, đồng thời làm gia tăng nhu cầu đối với lực lượng lao động có khả năng kết hợp kiến thức chuyên ngành với năng lực số và AI.

Hội nghị Đổi mới sáng tạo - Innovation Day Hà Nội 2025 do Schneider Electric tổ chức quy tụ hơn 500 đại biểu là các nhà lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành và doanh nghiệp.

Các trường hợp nghiên cứu cũng chỉ ra xu hướng thiết kế lại nhiệm vụ, tăng cường năng lực làm việc và bố trí lại nhân sự, đồng thời khẳng định nhu cầu cấp thiết về nâng cao đáng kể trình độ và kỹ năng cho người lao động.

“Đối với các ngành công nghiệp truyền thống, sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành và năng lực số sẽ ngày càng trở thành một nguồn lợi thế cạnh tranh quan trọng”, ông Joel Naoki Christoph nhấn mạnh.

Ưu tiên nâng cao kỹ năng

Thách thức về nguồn nhân lực không đơn thuần là đào tạo thêm các chuyên gia AI, mà là trang bị cho người lao động sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn của ngành và năng lực AI cần thiết để ứng dụng công nghệ này trong môi trường làm việc thực tế.

Qua các trường hợp được APFC nghiên cứu, có thể thấy AI đã làm thay đổi tính chất công việc, đồng thời gia tăng nhu cầu về năng lực liên ngành. Doanh nghiệp cần nhân sự am hiểu quy trình kinh doanh hoặc sản xuất cốt lõi, có khả năng xác định những quy trình hoạt động mà AI có thể giúp cải thiện, diễn giải kết quả do AI tạo ra và tích hợp công nghệ này vào công việc hằng ngày.

Từ đó, chuyên gia kinh tế Joel Naoki Christoph cho rằng, doanh nghiệp cần ưu tiên nâng cao kỹ năng và đào tạo tại nơi làm việc theo định hướng của doanh nghiệp, kết hợp năng lực AI với kiến thức chuyên môn của từng ngành và thiết kế lại quy trình kinh doanh.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ngành công nghiệp truyền thống, nơi kiến thức chuyên sâu về hoạt động vận hành thường tập trung ở những người lao động giàu kinh nghiệm. Việc ứng dụng AI thành công không chỉ phụ thuộc vào việc đưa kỹ năng AI vào các ngành công nghiệp truyền thống, mà còn ở việc trang bị năng lực AI cho chính những người đã am hiểu các ngành này.

Bên cạnh đó, các nền kinh tế khu vực cần mở rộng những chương trình nâng cao kỹ năng do doanh nghiệp dẫn dắt, chương trình học nghề và đào tạo gắn với môi trường làm việc, trong đó kết hợp năng lực AI với kiến thức chuyên môn của từng ngành. Các chính phủ, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục cần phối hợp để xây dựng lộ trình đào tạo thực tiễn, giúp lực lượng lao động hiện có thích ứng khi AI làm thay đổi vai trò và nhiệm vụ của họ.

Giai đoạn tiếp theo của tăng trưởng kinh tế dựa trên AI sẽ không chỉ được quyết định bởi những tiến bộ công nghệ, mà còn bởi mức độ hiệu quả trong việc doanh nghiệp và các nền kinh tế đưa những tiến bộ đó vào ứng dụng thực tiễn. Kinh nghiệm của các doanh nghiệp trên khắp khu vực cho thấy, AI đã có thể mang lại những giá trị có thể đo lường được trong các ngành công nghiệp truyền thống. Thách thức hiện nay là vượt ra khỏi những câu chuyện thành công riêng lẻ để tạo dựng các điều kiện cần thiết cho việc ứng dụng trên quy mô lớn.