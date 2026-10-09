AI và nguy cơ khủng hoảng niềm tin bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 9/10, bà Noa Givon, Giám đốc phụ trách quan hệ chính phủ của Microsoft Israel, nhận định AI đang làm thay đổi môi trường thông tin trong các chiến dịch tranh cử. Video, hình ảnh và bản ghi âm giả mạo có thể được tạo ra nhanh chóng với độ chân thực cao, khiến cử tri khó xác định tính xác thực của thông tin.

Nguy cơ này đã bộc lộ tại nhiều quốc gia. Trước cuộc bầu cử Slovakia năm 2023, một đoạn ghi âm giả mạo bằng AI lan truyền trên mạng xã hội, mô phỏng giọng nói của một ứng cử viên thảo luận về gian lận bầu cử. Tại Mỹ, trước cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire năm 2024, hàng nghìn cử tri nhận được cuộc gọi tự động sử dụng giọng nói giả mạo Tổng thống Joe Biden để khuyên họ không đi bỏ phiếu.

Tại Romania, tháng 12/2024, Tòa án Hiến pháp hủy kết quả vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống và yêu cầu tổ chức lại trong bối cảnh xuất hiện bằng chứng về chiến dịch gây ảnh hưởng có phối hợp trên mạng xã hội. Theo bà Givon, các vụ việc cho thấy những nghi vấn về tính toàn vẹn của bầu cử có thể gây ra khủng hoảng niềm tin ngay cả khi không có bằng chứng lá phiếu bị can thiệp.

Đáng lo ngại hơn, AI không chỉ tạo ra thông tin giả mà còn khiến công chúng nghi ngờ cả bằng chứng xác thực. Khi nội dung giả mạo tràn lan, các cá nhân có thể phủ nhận phát ngôn hoặc hành vi có thật bằng cách cho rằng đó là sản phẩm của AI. Trong khi thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng, việc kiểm chứng và đính chính thường mất nhiều thời gian hơn.

Để ứng phó, bà Givon cho rằng các quốc gia cần xây dựng cơ chế xác minh thông tin nhanh chóng, tăng cường phối hợp giữa cơ quan bầu cử, doanh nghiệp công nghệ và truyền thông, đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin giả cho người dân.

Trong bối cảnh Israel chuẩn bị tổ chức bầu cử, bà Givon nhấn mạnh bảo vệ hệ thống bỏ phiếu là chưa đủ. Các quốc gia còn cần bảo đảm niềm tin của công chúng vào tính minh bạch và độ tin cậy của toàn bộ tiến trình bầu cử.