AI và drone sẽ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân trong khu vực nguy hiểm

UAV Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: CT UAV.

Từ khâu tiếp nhận tin báo đến tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường, công nghệ đang được đưa sâu hơn vào hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, ứng dụng “Báo cháy 114” cho phép người dân gửi thông tin về cháy, nổ, tai nạn và sự cố bằng cuộc gọi, hình ảnh, video hoặc âm thanh.

Tính năng gọi video trực tiếp giúp lực lượng tiếp nhận quan sát hiện trường, xác định vị trí, đặc điểm đám cháy và những thông tin cần thiết trước khi điều động lực lượng, phương tiện.

Ứng dụng cũng được kết nối với VNeID để xác thực tài khoản chính chủ. Trong thời gian tới, hệ thống dự kiến kết nối với thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở và hộ gia đình, cho phép cảnh báo được gửi tới điện thoại người dùng và truyền trực tiếp tới lực lượng PCCC và CNCH khi xảy ra sự cố.

Cùng với khâu tiếp nhận thông tin, nhiều thiết bị hiện đại đang được đưa vào hiện trường.

Camera ảnh nhiệt có thể phát hiện nguồn nhiệt trong điều kiện nhiều khói. Thiết bị dò tìm hỗ trợ khoanh vùng vị trí nạn nhân, còn drone giúp quan sát từ trên cao hoặc tiếp cận những khu vực phương tiện thông thường khó vào tới.

Robot cũng có thể được sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao, nhiều khói độc hoặc có nguy cơ sập đổ, nơi việc đưa con người vào trực tiếp tiềm ẩn rủi ro.

Không chỉ phục vụ quan sát, UAV còn được phát triển cho nhiệm vụ vận chuyển và tiếp tế. Tại Secutech+ Vietnam 2026, một mẫu UAV vận tải hạng nặng do doanh nghiệp trong nước phát triển được giới thiệu với tải trọng tối đa 100 kg.

Thiết bị hướng tới vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men và vật tư cứu hộ tới những khu vực bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở hoặc địa hình phức tạp.

UAV vận tải hàng y tế tiếp viện. Ảnh: CT Group.

Song song với các nền tảng bay, AI cũng được dùng để xử lý hình ảnh, video và dữ liệu. Thay vì chỉ ghi nhận và lưu trữ thông tin từ camera, các hệ thống có thể hỗ trợ tìm kiếm, nhận diện và phân tích dữ liệu, qua đó cung cấp thêm thông tin phục vụ giám sát và xử lý tình huống.

Bộ Công an cũng định hướng xây dựng hệ thống dữ liệu số, bản đồ số, hệ thống truyền tin báo cháy và thông tin chỉ huy kết nối từ Trung ương tới địa phương. Dữ liệu lớn và AI sẽ được sử dụng trong cảnh báo nguy cơ, điều động lực lượng và hỗ trợ chỉ huy tại hiện trường.

Các thiết bị như drone, robot chữa cháy, camera ảnh nhiệt, thiết bị dò tìm và định vị được tập trung cho những tình huống phức tạp như cháy nhà cao tầng, công trình ngầm, trung tâm dữ liệu, cơ sở hóa chất hay sự cố liên quan đến pin lithium-ion.

Trong thực tế, thiết bị chuyên dụng đã được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Tại các hoạt động quốc tế ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela, công nghệ hỗ trợ lực lượng Việt Nam khoanh vùng tìm kiếm, xác định vị trí nạn nhân và tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Dù vậy, công nghệ không thay thế vai trò của con người. Hiệu quả của thiết bị vẫn phụ thuộc vào khả năng vận hành, phối hợp và chỉ huy tại hiện trường. Việc đầu tư vì thế cần đi cùng huấn luyện và xây dựng phương án tác chiến phù hợp.

Lực lượng tại chỗ cũng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong những phút đầu của sự cố. Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, cả nước hiện có hơn 78.000 đội dân phòng với gần 752.000 thành viên, hơn 53.000 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và trên 60.000 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Mục tiêu của việc kết nối cảnh báo sớm, dữ liệu hiện trường và thiết bị hiện đại là rút ngắn thời gian phát hiện, tiếp cận và cứu người trong các tình huống khẩn cấp.