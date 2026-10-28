AI và chuỗi cung ứng đặt ra thách thức tài chính toàn cầu

Ngày 27/10, khoảng 300 chuyên gia tài chính quốc tế tham dự Hội nghị Ổn định tài chính toàn cầu G20 năm 2026 tại Seoul (Hàn Quốc), tập trung thảo luận các rủi ro đối với kinh tế toàn cầu từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và tình trạng tái cấu trúc, phân mảnh chuỗi cung ứng. Hội nghị do Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng đối với nhiều lĩnh vực. Ảnh minh hoạ

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc Huh Chang nhận định sự phổ biến của AI và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng có thể tạo ra những rủi ro mới đối với ổn định thị trường tài chính. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chủ động ứng phó với các nguy cơ liên quan đến AI, bảo đảm đủ nguồn lực tài chính để xử lý biến động và gắn kết mạng lưới an toàn tài chính với khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Các chuyên gia tập trung đánh giá tác động của AI đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống tài chính, đồng thời thảo luận việc ứng dụng công nghệ này trong quản lý rủi ro mạng, giám sát tài chính và xây dựng quy định. Hội nghị cũng xem xét ảnh hưởng của quá trình tái cấu trúc, phân mảnh chuỗi cung ứng do căng thẳng địa chính trị đối với thị trường hàng hóa và nền kinh tế thực, trong bối cảnh xung đột kéo dài, lạm phát và nợ cao tiếp tục gây sức ép lên ổn định kinh tế, tài chính toàn cầu.

Tại hội nghị, bà Laura Alfaro, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB), cảnh báo những mất cân đối toàn cầu có thể làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính. Bà cho rằng cần xem xét cả cơ cấu sở hữu doanh nghiệp và hệ thống sản xuất toàn cầu khi đánh giá các mất cân đối này.

Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ G20 trên cơ sở các nội dung thảo luận tại hội nghị, nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống tài chính toàn cầu.