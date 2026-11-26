Xây dựng nền tảng dữ liệu báo chí dùng chung

Ngày 25/11, tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam, Cục Báo chí tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ AI kết hợp Big Data để thiết lập khung kiến trúc tham chiếu (Framework) dùng chung nhằm chuẩn hóa việc phân tích, xử lý và biên mục sâu dữ liệu báo chí”. Sự kiện thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số 38.2026/HĐKHCN-TTTT.

Hội thảo thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến từ hơn 100 điểm cầu trên cả nước. Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí, cán bộ phụ trách chuyển đổi số, phóng viên, biên tập viên và đại diện các đối tác công nghệ.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số báo chí. Theo ông, dữ liệu không còn đơn thuần là bản lưu hậu kỳ mà đã trở thành tài sản chiến lược cốt lõi của mỗi tòa soạn và toàn hệ thống truyền thông quốc gia.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của báo chí dữ liệu. Ảnh: BTC.

Ông Đặng Khắc Lợi cho biết: “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, trong đó dữ liệu không còn đơn thuần là bản lưu hậu kỳ mà đã trở thành tài sản chiến lược cốt lõi của mỗi tòa soạn và của toàn hệ thống truyền thông quốc gia”.

Đề tài được triển khai nhằm cụ thể hóa Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược đặt mục tiêu 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phục vụ nhiệm vụ nâng cấp giải pháp Media Hub thành nền tảng dữ liệu báo chí tầm quốc gia theo Quyết định số 2918/QĐ-BVHTTDL ngày 13/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo ThS. Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, Cục Báo chí, Chủ nhiệm Đề tài, hội thảo tạo diễn đàn khoa học liên ngành để nhóm nghiên cứu trình bày các kết quả trọng tâm, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản biện trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp và sản phẩm chuyển giao.

Hoàn thiện mô hình siêu dữ liệu và khung kiến trúc 7 lớp

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu giới thiệu các kết quả bước đầu, gồm cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng tại 108 cơ quan báo chí, Mô hình Siêu dữ liệu chuẩn hóa CMM v1.2, Khung kiến trúc tham chiếu 7 lớp và quy trình xử lý AI gồm 17 bước. Nhóm cũng trình bày kết quả thử nghiệm thực tế (POC) nhằm đánh giá khả năng triển khai các giải pháp trong môi trường báo chí.

Trong đó, Mô hình Siêu dữ liệu chuẩn hóa CMM v1.2 hướng đến xây dựng hệ thống trường dữ liệu thống nhất, hỗ trợ phân tích và khai thác nội dung báo chí theo nhiều chiều. Mô hình đề xuất cấu trúc phân tầng Core – Profile – Extension, cho phép xác định các trường dữ liệu dùng chung, đồng thời mở rộng theo đặc thù của từng cơ quan báo chí.

Khung kiến trúc tham chiếu 7 lớp là cấu phần quan trọng khác của đề tài. Nhóm nghiên cứu đặt vấn đề kết hợp công nghệ điều phối AI (AI Orchestration) với MLOps, hướng tới khả năng quản lý vòng đời mô hình và quy trình xử lý dữ liệu. Hai nguyên tắc được nhấn mạnh là bảo đảm chủ quyền dữ liệu và hạn chế sự phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ.

Hội thảo hướng đến hoàn thiện mô hình siêu dữ liệu báo chí.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Khắc Lợi đề nghị các đại biểu tập trung góp ý vào 5 nhóm vấn đề. Trước hết là khung lý thuyết và hệ tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là mô hình biên mục sâu bốn chiều gồm nội dung, ngữ nghĩa, ngữ cảnh và quản trị, gắn với định hướng người dùng.

Nhóm vấn đề thứ hai tập trung đánh giá tính khả thi của mô hình CMM v1.2 và Ontology tiếng Việt. Các đại biểu được đề nghị góp ý về cấu trúc 30-50 trường CMM Core, cách tổ chức các tầng dữ liệu, cụm trường pháp lý Việt Nam và giải pháp xử lý 10 đặc thù ngôn ngữ báo chí tiếng Việt.

Đối với khung kiến trúc 7 lớp, hội thảo đặt trọng tâm vào giải pháp lựa chọn công nghệ, cơ chế kiểm duyệt biên tập theo 4 ngưỡng rủi ro và nguyên tắc con người tham gia kiểm soát quy trình (Human-in-the-loop). Đây là những nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với việc bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu và hạn chế rủi ro khi ứng dụng AI trong hoạt động báo chí.

Hướng tới thử nghiệm và chuyển giao vào thực tiễn

Bên cạnh các vấn đề về mô hình và công nghệ, hội thảo dành sự quan tâm cho kết quả thử nghiệm POC và kế hoạch chuyển giao. Nhóm nghiên cứu đề xuất đánh giá các giải pháp CMM Control và VTVmediaAI, đồng thời hoàn thiện hệ thống chỉ số đo kiểm định lượng độc lập trên tập dữ liệu giữ kín.

Lộ trình chuyển giao dự kiến hướng tới hạ tầng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Đài Truyền hình Việt Nam và nền tảng Media Hub quốc gia. Việc thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện các chỉ số sẽ là cơ sở để xác định khả năng vận hành của giải pháp trong điều kiện thực tế tại các cơ quan báo chí.

Một nội dung khác được đặt ra là cơ chế quản trị, bảo mật và chia sẻ dữ liệu. Các đại biểu được đề nghị góp ý về mô hình vận hành Hội đồng quản trị CMM, phương án hỗ trợ miễn phí bộ công cụ trung gian Middleware/Connector cho các cơ quan báo chí quy mô nhỏ, cũng như lộ trình chuyển đổi lưu chiểu điện tử tự động thông qua API.

Thông qua hội thảo, Cục Báo chí kỳ vọng tiếp nhận thêm các ý kiến từ thực tiễn, qua đó hoàn thiện mô hình dữ liệu báo chí.

Đề tài đồng thời đặt vấn đề xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch khi các cơ quan báo chí đóng góp dữ liệu đã chuẩn hóa phục vụ huấn luyện AI tiếng Việt có chủ quyền. Cách tiếp cận này hướng tới việc khuyến khích các đơn vị tham gia hệ sinh thái dữ liệu chung, thay vì chỉ khai thác dữ liệu riêng lẻ trong phạm vi từng tòa soạn.

Ông Đặng Khắc Lợi nhấn mạnh: “Mọi ý kiến phản biện thẳng thắn, khoa học và tâm huyết của các quý vị tại Hội thảo hôm nay sẽ là cơ sở hết sức quan trọng để nhóm nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo tổng hợp và các sản phẩm chuyển giao phục vụ công cuộc chuyển đổi số ngành báo chí Việt Nam”.

Đề tài có sự phối hợp của 5 cơ quan báo chí chính gồm Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Văn hóa, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Nhân Dân. Cùng với đó, các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và đơn vị nghiên cứu tham gia đóng góp chuyên môn trong quá trình triển khai.

Thông qua hội thảo, Cục Báo chí kỳ vọng tiếp nhận thêm các ý kiến từ thực tiễn hoạt động của tòa soạn, qua đó hoàn thiện mô hình dữ liệu và khung kiến trúc tham chiếu. Nếu được triển khai hiệu quả, bộ tiêu chuẩn và giải pháp dùng chung có thể tạo nền tảng để các cơ quan báo chí chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao khả năng khai thác kho tư liệu và từng bước phát triển hệ sinh thái dữ liệu báo chí ở quy mô quốc gia.