Ai từng nhờ Hoàng Trung Hiếu thực hiện cấp mới, đổi giấy phép lái xe cần liên hệ làm việc ngay với cơ quan Công an

Theo Page Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 5, 6 năm 2026 trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa TP Hà Nội.

Vụ việc liên quan đến thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc cấp mới, đổi giấy phép lái xe mà không qua đào tạo, thi sát hạch, chỉ cần nộp tiền và cung cấp thông tin cá nhân.

Đối tượng Hoàng Trung Hiếu. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định bị can Hoàng Trung Hiếu (SN 1991; nơi thường trú: phường Đống Đa, TP Hà Nội) đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng thực hiện các thủ tục cấp mới, đổi giấy phép lái xe, sau đó chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Hoàng Trung Hiếu với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Cơ quan Công an (số điện thoại Điều tra viên: 0982876699) để cung cấp thông tin, tài liệu và được giải quyết theo quy định.