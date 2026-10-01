AI trong tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự

Nhiều doanh nghiệp cho rằng AI sẽ thay thế bộ phận nhân sự, có thể đây là sai lầm. Chính suy nghĩ này khiến không ít người e ngại hoặc phản đối việc ứng dụng công nghệ. Thực tế lại hoàn toàn khác. Điều AI làm tốt nhất không phải là thay con người đưa ra quyết định, mà là xử lý những công việc mang tính lặp lại, hỗ trợ phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin để nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh hơn, khách quan hơn. Quản trị nhân sự luôn là câu chuyện của con người, còn AI chỉ là một trợ lý giúp người làm quản trị có thêm thời gian tập trung vào những giá trị quan trọng hơn.

AI có thể giúp tuyển dụng nhanh hơn, đào tạo hiệu quả hơn và đánh giá khách quan hơn.

Trong tuyển dụng, AI đang giúp SME giải quyết bài toán thiếu nguồn lực. Trước đây, mỗi đợt tuyển dụng có thể khiến doanh nghiệp mất nhiều ngày để đọc từng hồ sơ, lọc ứng viên và liên hệ phỏng vấn. Ngày nay, AI có thể hỗ trợ sàng lọc hồ sơ theo các tiêu chí đã xác định, tổng hợp thông tin ứng viên và gợi ý những hồ sơ phù hợp nhất. Điều này giúp bộ phận nhân sự rút ngắn đáng kể thời gian xử lý ban đầu. Tuy nhiên, tôi luôn chia sẻ với các doanh nghiệp rằng AI chỉ nên dừng ở vai trò hỗ trợ. Việc đánh giá năng lực thực tế, mức độ phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và tiềm năng phát triển vẫn cần đến sự quan sát và trải nghiệm của người quản lý.

Đào tạo nhân sự cũng là lĩnh vực mà AI mang lại nhiều giá trị thực tế. Trong quá trình tư vấn, tôi nhận thấy nhiều SME gặp khó khăn vì không có đủ thời gian xây dựng tài liệu hoặc tổ chức đào tạo thường xuyên. AI có thể hỗ trợ biên soạn nội dung, thiết kế tình huống thực hành, tóm tắt tài liệu và cá nhân hóa lộ trình học theo từng vị trí công việc. Điều này giúp doanh nghiệp triển khai đào tạo nhanh hơn với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi cho thấy kiến thức chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được kết hợp với sự hướng dẫn, phản hồi và truyền cảm hứng từ người quản lý. AI có thể truyền tải thông tin, nhưng rất khó thay thế vai trò của người lãnh đạo trong việc phát triển tư duy và tạo động lực cho đội ngũ.

Một ứng dụng khác đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm là đánh giá hiệu quả làm việc. Không ít SME vẫn đánh giá nhân sự chủ yếu dựa trên cảm nhận hoặc những kết quả gần nhất. Điều này đôi khi tạo ra sự thiếu công bằng và ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. AI có thể hỗ trợ tổng hợp dữ liệu về hiệu suất, tiến độ công việc, mức độ hoàn thành mục tiêu và nhiều chỉ số khác để cung cấp một góc nhìn khách quan hơn. Khi các quyết định được dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính, doanh nghiệp sẽ xây dựng được môi trường làm việc minh bạch hơn và giúp nhân viên hiểu rõ mình cần cải thiện ở đâu.

Tuy nhiên, tôi cũng luôn nhấn mạnh rằng dữ liệu không phản ánh toàn bộ giá trị của một con người. Có những nhân sự tạo ảnh hưởng tích cực thông qua khả năng kết nối đội nhóm, tinh thần trách nhiệm hoặc sự chủ động hỗ trợ đồng nghiệp. Những yếu tố này rất khó được đo lường đầy đủ bằng công nghệ. Vì vậy, AI nên được sử dụng để bổ sung thông tin cho quá trình đánh giá, chứ không thay thế hoàn toàn vai trò của người quản lý. Một quyết định nhân sự tốt luôn cần sự kết hợp giữa dữ liệu và sự thấu hiểu con người.

Giá trị lớn nhất của AI trong quản trị nhân sự không nằm ở việc giảm số lượng nhân viên mà ở việc nâng cao chất lượng quản trị. Khi những công việc thủ công được tự động hóa, người quản lý sẽ có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng đội ngũ, phát hiện tiềm năng, xây dựng văn hóa và phát triển năng lực của từng cá nhân. Đây mới là những yếu tố tạo nên sức mạnh bền vững của một tổ chức.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp nào biết kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật quản trị con người sẽ có lợi thế rõ rệt. AI có thể giúp tuyển dụng nhanh hơn, đào tạo hiệu quả hơn và đánh giá khách quan hơn. Nhưng chính sự quan tâm, niềm tin và khả năng dẫn dắt của người lãnh đạo mới là điều giữ chân nhân tài và tạo nên một đội ngũ gắn kết. Công nghệ sẽ ngày càng thông minh hơn, nhưng doanh nghiệp phát triển bền vững vẫn luôn bắt đầu từ việc hiểu và phát triển con người.