Khi AI không còn là công cụ hỗ trợ

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi tích cực trong môi trường giáo dục khi học sinh, sinh viên có thể tiếp cận nguồn học liệu, tổng hợp thông tin và xử lý nhiều dạng bài tập chỉ trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ của các nền tảng AI.

Việc ứng dụng AI mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động học tập khi hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, giải thích khái niệm, gợi ý cách triển khai nội dung và mở rộng nguồn tham khảo, qua đó giúp người học tiếp cận tri thức nhanh hơn so với nhiều phương thức truyền thống.

Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của AI, ranh giới giữa việc khai thác công nghệ để hỗ trợ học tập và việc để công nghệ thay thế hoạt động tư duy cũng ngày càng trở nên mong manh, đặt ra nhiều vấn đề đối với giáo dục.

Lạm dụng AI không chỉ là sử dụng công cụ với tần suất lớn mà còn là việc giao toàn bộ quá trình tìm hiểu, phân tích và xây dựng sản phẩm học tập cho AI, sau đó sử dụng kết quả như thành quả của chính người học.

Điều đáng quan tâm là giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn được hình thành từ quá trình đọc tài liệu, phân tích dữ liệu, phản biện thông tin và xây dựng quan điểm cá nhân trong suốt quá trình học tập.

Nếu người học bỏ qua toàn bộ quá trình đó để tiếp nhận ngay câu trả lời do AI tạo ra, cơ hội rèn luyện tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực tự học cũng sẽ dần bị thu hẹp.

Trong khi đó, nhiều hình thức kiểm tra hiện vẫn chủ yếu đánh giá kết quả cuối cùng, tạo điều kiện để AI tham gia sâu vào quá trình hoàn thành bài tập mà chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực chất của người học.

Em Nguyễn Tiến Hùng, sinh viên K22 ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học cho biết, AI giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm tài liệu, hệ thống thông tin và gợi mở nhiều hướng tiếp cận trong quá trình học tập.

"AI là công cụ hữu ích nếu được sử dụng đúng mục đích bởi người học vẫn phải tự kiểm chứng thông tin, lựa chọn dữ liệu phù hợp và xây dựng lập luận của riêng mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các câu trả lời được tạo sẵn.

Nếu sử dụng AI để làm thay toàn bộ bài tập, người học sẽ dần mất đi cơ hội rèn luyện khả năng phân tích, phản biện và xử lý vấn đề. Công nghệ có thể hỗ trợ học nhanh hơn nhưng không thể thay thế quá trình tư duy”, sinh viên này chia sẻ thêm.

Thực tế này cho thấy AI đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với hoạt động dạy và học, trong đó trọng tâm không còn là việc có sử dụng công nghệ hay không mà là cách sử dụng công nghệ để nâng cao năng lực của người học thay vì tạo ra sự lệ thuộc.

Giáo dục cần xây dựng năng lực làm chủ AI

Trao đổi với PV Văn Hóa, TS. Lê Thị Phương Hoa, Trưởng bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) cho rằng, AI đang tạo ra sự dịch chuyển rõ rệt đối với hoạt động dạy và học khi tác động đồng thời đến cả người dạy và người học.

Theo TS. Lê Thị Phương Hoa, AI giúp học sinh giảm thời gian tìm kiếm và tổng hợp thông tin nhưng nếu phụ thuộc quá mức sẽ dễ hình thành tâm lý ỷ lại nhận thức, làm suy giảm khả năng tư duy độc lập và năng lực giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

Ở chiều ngược lại, AI cũng hỗ trợ giảng viên thiết kế ý tưởng bài giảng nhanh hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển đổi vai trò của người thầy từ truyền đạt kiến thức sang thiết kế trải nghiệm học tập, định hướng tư duy và phát triển năng lực cho người học.

Đối với sinh viên sư phạm, TS. Lê Thị Phương Hoa cho rằng AI có thể hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, xây dựng giáo án, gợi ý phương pháp kiểm tra, đánh giá, song không thể thay thế vai trò của người giáo viên trong việc truyền cảm hứng, thấu cảm và giáo dục nhân cách.

Làm rõ ranh giới giữa sử dụng và lạm dụng AI, TS. Lê Thị Phương Hoa cho rằng vấn đề không nằm ở công cụ mà ở mục đích sử dụng của người học, bởi khi AI được xem là trợ lý để phản biện, mở rộng góc nhìn hoặc tối ưu ý tưởng đã có, người học vẫn giữ vai trò làm chủ quá trình tư duy.

Ngược lại, nếu AI được sử dụng ngay từ bước đầu để tạo ra toàn bộ nội dung và người học mặc nhiên coi đó là kết quả cuối cùng mà không phân tích, kiểm chứng hoặc phản tư, quyền tư duy đã được chuyển giao cho máy móc và sự lệ thuộc sẽ hình thành.

“Việc phụ thuộc quá nhiều vào AI có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đối với chất lượng đào tạo khi người học dần mất khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, trong khi đây đều là những năng lực nền tảng của quá trình học tập.

Bên cạnh đó, người học cũng có nguy cơ rơi vào trạng thái ảo tưởng về năng lực khi AI luôn đưa ra câu trả lời nhanh và đầy đủ. Đến môi trường làm việc, khoảng trống về kỹ năng thực hành, sáng tạo, giao tiếp và thích ứng với thực tế sẽ bộc lộ rõ hơn”, TS. Lê Thị Phương Hoa cho hay.

Trong đào tạo, việc lạm dụng AI thiếu kiểm soát có thể tạo ra những sản phẩm học tập mang tính rập khuôn, thiếu dấu ấn cá nhân, qua đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh xã hội ngày càng đòi hỏi khả năng sáng tạo và thích ứng.

Thay vì cấm AI trong học đường, các cơ sở giáo dục cần thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tăng cường tương tác, học theo dự án, lớp học đảo ngược và dành nhiều thời gian trên lớp cho hoạt động tranh luận, giải quyết tình huống thực tế.

Cùng với đó, hoạt động kiểm tra, đánh giá cũng cần chuyển từ việc chỉ chấm kết quả cuối cùng sang đánh giá toàn bộ quá trình học tập, kết hợp vấn đáp, thảo luận, phản biện và thực hành để phản ánh đúng năng lực của người học cũng như hạn chế việc sử dụng AI mang tính đối phó.

“Việc cấm AI là không khả thi trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh và ngày càng trở thành một phần của môi trường học tập cũng như làm việc trong tương lai.

Điều quan trọng hơn là trang bị cho người học năng lực thích ứng, hiểu rõ giới hạn của AI và biết khai thác công nghệ một cách có trách nhiệm”, vị này nói.

Theo chuyên gia, giáo dục không nên tiếp cận AI bằng tư duy cấm đoán mà cần hướng tới xây dựng tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và ý thức về giá trị của tri thức do chính người học tạo ra.

Chỉ khi con người vẫn giữ vai trò trung tâm của quá trình tư duy, AI mới thực sự trở thành công cụ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thay vì làm suy giảm năng lực của người học.