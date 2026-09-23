AI trở thành vấn đề an ninh quốc tế, LHQ thúc đẩy quản trị rủi ro

Ngày 23-9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức phiên thảo luận về AI và an ninh quốc tế. DeepSeek cùng một số công ty AI Trung Quốc, trong đó có Moonshot, sẽ trình bày về các rủi ro của công nghệ này.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cũng có bài phát biểu, trong khi các đại diện cấp cao của Anthropic cũng dự kiến tham dự.

Giám đốc điều hành Sam Altman và biểu tượng OpenAI. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần thứ hai HĐBA thảo luận về những rủi ro của AI, kể từ cuộc họp đầu tiên về vấn đề này vào năm 2023.

Cuộc thảo luận lần này diễn ra trong bối cảnh một số lãnh đạo ngành AI kêu gọi phối hợp kiểm soát tốc độ phát triển của các hệ thống ngày càng mạnh, do lo ngại chúng có thể tự cải thiện và vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người.

Ngày 22-9, trong bài phát biểu cuối cùng tại Đại hội đồng LHQ trên cương vị Tổng Thư ký, ông Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia xây dựng cơ chế quản trị rủi ro AI đa phương, có sự giám sát độc lập.

Ông cũng đề nghị các nước đi đầu về công nghệ chia sẻ thông tin về những rủi ro an toàn mới, phối hợp trong thử nghiệm, đánh giá và xây dựng các biện pháp bảo vệ chung.

Cùng với các nỗ lực tại LHQ, ngày 21-9 OpenAI kêu gọi Mỹ dẫn dắt một nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng các tiêu chuẩn chung về an toàn và bảo mật AI, trong bối cảnh các nước đang tìm cách tăng cường phối hợp trước những rủi ro mới từ các hệ thống AI tiên tiến.