AI trở thành động lực tăng trưởng mới của kinh tế Anh

Theo số liệu công bố ngày 12.11 của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này tăng 0,7% trong quý III. Đây là mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ quý I.2024, thời điểm GDP cũng tăng 0,7%, đồng thời cao hơn mức tăng 0,2% của quý II năm nay.

ONS cũng ghi nhận GDP tăng 0,2% trong tháng 9, vượt dự báo không tăng trưởng. Trong khi đó, mức tăng 0,1% của tháng 8 trước đó được điều chỉnh về 0%. Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP Anh tăng khoảng 1,8%.

AI và các lĩnh vực công nghệ đang trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Anh. Ảnh minh họa

AI và dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng

Lĩnh vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng của kinh tế Anh trong quý III, với sản lượng tăng 0,9%. Ngành sản xuất cũng ghi nhận mức tăng 0,1%, trong khi xây dựng giảm 0,7%, phần nào kìm hãm đà tăng chung.

Đáng chú ý, lĩnh vực thông tin và truyền thông tăng 2,1% trong quý, chủ yếu nhờ hoạt động lập trình máy tính, tư vấn và các dịch vụ liên quan. Theo ONS, nhóm ngành này là động lực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP trong năm 2026. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây ghi nhận doanh thu tăng mạnh.

Các hoạt động hành chính và hỗ trợ cũng tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 4,1%. Trong đó, hoạt động cho thuê và cho thuê tài sản tăng 6,6%. Đây là những lĩnh vực có thể hưởng lợi từ việc doanh nghiệp ngày càng ứng dụng AI vào quy trình vận hành, xử lý dữ liệu và các công việc hậu cần.

Sự phát triển của AI cũng thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào hạ tầng công nghệ, đặc biệt là trung tâm dữ liệu. Anh đang trở thành một trong những điểm đến đầu tư đáng chú ý tại châu Âu trong lĩnh vực này. Dù sản lượng của một số hoạt động công nghệ giảm trong tháng 8 và tháng 9, đầu tư vào trung tâm dữ liệu được kỳ vọng tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, chưa thể quy toàn bộ mức tăng GDP cho AI. Số liệu của ONS cho thấy lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng trên diện rộng, trong khi cơ quan này chưa đưa ra được con số cụ thể về mức đóng góp riêng của AI và điện toán đám mây vào doanh thu doanh nghiệp.

Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey đánh giá nền kinh tế nước này đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể. Theo ông, GDP đã tăng khoảng 1,8% trong 9 tháng đầu năm, cho thấy đà phục hồi tương đối tích cực bất chấp những biến động trên thị trường năng lượng và tác động từ xung đột Mỹ-Iran.

Áp lực lạm phát thử thách đà phục hồi

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, bức tranh kinh tế Anh vẫn tồn tại nhiều điểm yếu. Lĩnh vực xây dựng giảm 0,7% trong quý III và thấp hơn 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xây dựng các dự án mới giảm 1,6% trong quý, trong đó xây dựng nhà ở tư nhân giảm 4,7%. Khối lượng công trình xây dựng các dự án mới cũng đã giảm hơn 7% so với giữa năm 2025, còn hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân giảm 30% so với mức cao nhất năm 2022.

Chi phí năng lượng tiếp tục gây sức ép lên doanh nghiệp và người dân. ONS cho biết giá điện bán buôn hiện cao khoảng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng tại Anh đã vượt 1,70 bảng Anh/lít, trong khi giá dầu diesel tiến sát mức trung bình 2 bảng Anh/lít. Những biến động này làm tăng chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt, qua đó có nguy cơ hạn chế tiêu dùng và đầu tư.

Trong bối cảnh lạm phát tăng trở lại, Ngân hàng Anh tuần trước đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 4%, nhằm kiềm chế áp lực giá cả. Kết quả tăng trưởng khả quan trong quý III có thể khiến khả năng ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 được chú ý hơn.

Trước đó, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) dự báo nền kinh tế nước này tăng trưởng 1,2% trong cả năm 2026. Với kết quả tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm, dự báo này có thể phải điều chỉnh.

Dù vậy, triển vọng kinh tế Anh vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì sức mua của người dân, kiểm soát lạm phát và biến động của thị trường năng lượng. Hóa đơn điện, chi phí sinh hoạt tăng cao có thể làm giảm chi tiêu hộ gia đình, một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng trong năm nay.