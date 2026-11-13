AI trở thành điểm nhấn trong sự kiện mua sắm 'Ngày Độc thân'

Biểu tượng Alibaba tại trụ sở ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông sở tại, "gã khổng lồ" thương mại điện tử JD.com ghi nhận doanh số hơn 50 triệu sản phẩm tích hợp AI, trong khi 2 nghìn tỷ token cho các dịch vụ AI của Alibaba đã được bán ra chỉ trong vòng 30 phút.

Những con số này cho thấy một sự chuyển dịch lớn hơn tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nơi các trợ lý mua sắm, thiết bị thông minh và dịch vụ kỹ thuật số dựa trên nền tảng AI đang trở thành những nguồn nhu cầu mới, định hình lại cách thức mua sắm cũng như các mặt hàng mà người tiêu dùng Trung Quốc lựa chọn.

JD.com ngày 12/11 cho biết họ đã bán được hơn 50 triệu sản phẩm AI trong suốt sự kiện với doanh số các mặt hàng như máy tính, máy trạm, máy ảnh và kính thông minh tích hợp AI đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán các gói token AI - đơn vị dùng để đo lường văn bản và các thông tin khác được xử lý bởi các mô hình ngôn ngữ lớn - đã tăng hơn 10 lần so với giai đoạn trước đó. Đồng thời, lượt tìm kiếm từ khóa "token" cũng tăng vọt hơn 13 lần.

Vào ngày 2/11, Li Jiaqi - một trong những người dẫn chương trình phát trực tiếp (livestreamer) nổi tiếng nhất Trung Quốc - đã bán được khoảng 100.000 gói đăng ký hằng tháng cho dịch vụ văn phòng AI QwenWork của Alibaba chỉ trong 30 phút, tương đương với khoảng 2 nghìn tỷ token.

Trên nền tảng Tmall, doanh số bán token AI đã tăng hơn 700% trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 - 5/11 so với giai đoạn từ ngày 15/9 - 5/10. Điều này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với việc chi trả cho năng lực tính toán và các công cụ hỗ trợ năng suất dựa trên AI.

Các nhà phát triển mô hình ngôn ngữ lớn, bao gồm Z.ai và MiniMax, đã mở gian hàng trên Tmall, cho phép khách hàng mua các dịch vụ AI với mức giá ưu đãi và tích lũy thêm các token này.

Li Mingtao, chuyên gia phân tích thương mại điện tử cấp cao tại Trung tâm Thương mại Điện tử Quốc tế Trung Quốc, nhận định: "Sự xuất hiện của token AI trên các nền tảng mua sắm đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa các dịch vụ AI từ thị trường doanh nghiệp đến với người tiêu dùng cá nhân".

Giám đốc điều hành của công ty tư vấn thị trường iiMedia Research, Zhang Yi, cho rằng những nỗ lực quảng bá dịch vụ AI trong dịp “Ngày Độc thân” đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và hình thành thói quen sử dụng AI.

Không chỉ dừng lại ở việc trở thành một sản phẩm mà người tiêu dùng chọn mua, AI còn đang thay đổi cách họ đưa ra quyết định mua sắm.

Các nền tảng Taobao và Tmall của Alibaba đã giới thiệu tính năng tìm kiếm sản phẩm bằng AI, công cụ thử quần áo ảo, cùng nhiều tiện ích giúp người mua so sánh giá cả và xác định các ưu đãi giảm giá. JD.com cho biết trợ lý mua sắm AI Dongdong của họ đã thu hút gần 80 triệu người dùng tìm kiếm tư vấn mua sắm trong dịp lễ hội năm nay, cao gấp hơn ba lần so với con số ghi nhận một năm trước đó.