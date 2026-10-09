AI trở thành 'cỗ máy' hút vốn mới: Doanh nghiệp dự kiến chi 21% doanh thu

Doanh nghiệp dự kiến chi hơn 1/5 doanh thu cho AI

Các doanh nhân giàu có đang đặt kỳ vọng lớn vào AI trong bối cảnh niềm tin vào triển vọng kinh doanh tiếp tục được duy trì ở mức cao. Khoản đầu tư vào công nghệ này được kỳ vọng mở ra các cơ hội tăng trưởng mới, đồng thời tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi nhuận.

Theo Báo cáo Tài sản Doanh nhân Toàn cầu năm 2026 của HSBC, 4/5 doanh nhân (79%) dự định tăng đầu tư vào AI cho hoạt động kinh doanh chính trong 12 tháng tới. Những người tham gia khảo sát dự kiến dành trung bình 21% doanh thu hằng năm cho các khoản chi liên quan đến AI, tương đương tổng mức đầu tư khoảng 367 tỷ USD.

AI được kỳ vọng thúc đẩy năng suất và mở rộng nhân sự

Khảo sát hơn 3.000 doanh nhân và nhà sáng lập có giá trị tài sản ròng cao (HNW) và siêu cao (UHNW) trên toàn cầu cho thấy các doanh nghiệp không chỉ kỳ vọng AI cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn có thể tạo ra tác động tích cực đến quy mô nhân sự. Có 44% người tham gia khảo sát dự báo việc tích hợp AI sẽ khiến quy mô nhân sự tăng trong hai năm tới, trong khi 23% cho rằng số lượng nhân viên sẽ giảm. Nâng cao năng suất của nhân viên là lý do phổ biến nhất khiến doanh nghiệp ứng dụng AI, với tỷ lệ 43%.

Các số liệu này cho thấy AI được nhìn nhận chủ yếu như công cụ hỗ trợ con người thay vì thay thế hoàn toàn lao động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đang làm thay đổi yêu cầu đối với người lao động, khi doanh nghiệp chuyển trọng tâm từ kiến thức sang những kỹ năng như khả năng làm việc nhóm và tư duy phản biện.

Nữ doanh nhân và thế hệ trẻ đặt niềm tin lớn hơn vào AI

Mức độ tin tưởng vào AI có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm doanh nhân. Tỷ lệ nữ doanh nhân “rất tin tưởng” vào AI đạt 51%, cao hơn 7 điểm phần trăm so với nam giới, ở mức 44%. Đây cũng có thể là một trong những yếu tố giúp nữ doanh nhân trở thành nhóm tự tin nhất về triển vọng kinh doanh trong khảo sát năm nay.

Độ tuổi cũng là một yếu tố đáng chú ý. Các doanh nhân càng trẻ càng thể hiện mức độ hào hứng cao hơn với việc triển khai AI. Nhóm doanh nhân Gen Z ghi nhận tỷ lệ ứng dụng AI cao nhất, ở mức 65%, so với 57% ở nhóm Gen X và các thế hệ lớn tuổi hơn cộng lại.

Bà Ida Liu, Tổng Giám đốc HSBC Private Bank, cho rằng AI đang trở thành phép thử mới đối với tư duy kinh doanh, khi các nhà sáng lập phải biến những gián đoạn do công nghệ tạo ra thành cơ hội. Theo bà, những doanh nghiệp thành công sẽ là những doanh nghiệp kết hợp được quyết định đầu tư mạnh với quá trình triển khai có kỷ luật, qua đó tận dụng AI để tăng sức bền và nắm bắt cơ hội trên thị trường toàn cầu.

M&A và xu hướng dịch chuyển ra nước ngoài

Bên cạnh AI, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) cũng được các doanh nhân đặc biệt quan tâm. Hơn 4/5 người tham gia khảo sát (83%) đang cân nhắc các thương vụ M&A. Trong đó, 52% dự định mua lại một doanh nghiệp ngay tại thị trường hiện tại trong năm tới, trong khi 43% tìm cách mở rộng sang các thị trường mới. Nhóm nữ doanh nhân UHNW từ 18 đến 34 tuổi cũng nổi lên với mức độ lạc quan cao. Có 74% trong nhóm này tin rằng tài sản của họ sẽ tăng đáng kể, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu 44%.

Xu hướng quốc tế hóa cũng ngày càng rõ nét. Có 72% doanh nhân dự định định cư tại hơn một quốc gia trong vòng một năm, trong khi 70% có kế hoạch chuyển ra nước ngoài sinh sống hoặc bổ sung thêm một nơi cư trú ở nước ngoài trong năm tới. Dù duy trì mức độ lạc quan cao, các doanh nhân vẫn đối mặt với nhiều mối quan ngại. Khoảng 32% lo lắng về việc cân bằng giữa nhu cầu tận hưởng cuộc sống và mục tiêu gia tăng tài sản. Những rủi ro tài chính được quan tâm nhất gồm biến động thị trường (31%), lạm phát (30%) và nguy cơ mắc phải những sai lầm đầu tư khó khắc phục (29%).

95% nhìn thấy tín hiệu tích cực về triển vọng kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường biến động, niềm tin của giới doanh nhân vẫn ở mức cao. Có tới 95% người tham gia khảo sát cho biết họ cảm nhận được những tín hiệu tích cực về triển vọng kinh doanh, trong khi 90% tin rằng tài sản cá nhân sẽ gia tăng trong 12 tháng tới. Gần một nửa số người được khảo sát (49%) cho biết họ “rất lạc quan” về triển vọng kinh doanh. Dù vậy, tỷ lệ này đã giảm so với mức 54% ghi nhận trong năm 2025.

Trong bức tranh đó, AI đang trở thành một trong những ưu tiên đầu tư lớn nhất của giới doanh nhân. Với mức chi dự kiến tương đương hơn một phần năm doanh thu, công nghệ này không còn chỉ được xem là một khoản đầu tư thử nghiệm mà đang trở thành một cấu phần ngày càng quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp.