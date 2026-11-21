Ứng dụng Tin nhắn bổ sung tính năng Trả lời thông minh được cá nhân hóa cho người dùng trong iOS 27.

AI trên iPhone học cách người dùng diễn đạt

Trong bản cập nhật iOS 27, Apple bổ sung khả năng cá nhân hóa phong cách viết cho tính năng Smart Reply (Trả lời thông minh) trên ứng dụng Messages và Mail. Thay vì chỉ phân tích ngữ cảnh cuộc trò chuyện để gợi ý câu trả lời, AI có thể tham chiếu cách người dùng thường dùng từ, ngắt dấu câu và lựa chọn giọng điệu.

Theo Apple, tính năng này dựa trên các cụm từ đặc trưng và dấu câu mà người dùng từng sử dụng với từng người nhận cụ thể. Nhờ đó, AI không chỉ nhận diện văn phong chung mà còn linh hoạt điều chỉnh cách diễn đạt theo từng mối quan hệ: ngắn gọn, thân mật với bạn thân nhưng lịch sự, chỉn chu hơn với đồng nghiệp.

Trước đây, Smart Reply chủ yếu dựa vào ngữ cảnh để đưa ra các câu trả lời mẫu, giúp thao tác nhanh nhưng thường chung chung, thiếu dấu ấn cá nhân. Trên iOS 27, nội dung do AI đề xuất trở nên tự nhiên và sát với giọng điệu thực tế của người dùng. Tuy nhiên, tính năng vẫn còn hạn chế khi chỉ hiển thị tối đa hai phương án trả lời, chưa cho phép mở rộng thêm lựa chọn.

Cơ chế cá nhân hóa và khoảng trống thông tin từ Apple

Điểm đáng chú ý của nâng cấp này là khả năng dùng các dấu hiệu ngôn ngữ cá nhân để điều chỉnh đầu ra.

Với Smart Reply, Apple xác nhận hệ thống khai thác phong cách viết, cụm từ đặc trưng và dấu câu từng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, hãng chưa công bố chi tiết cách thu thập, lưu trữ, cập nhật những đặc điểm này, cũng như số lượng tin nhắn được dùng làm dữ liệu tham chiếu hay việc có tạo hồ sơ văn phong riêng cho từng người hay không.

Bài toán xử lý dữ liệu cũng được đặt ra khi AI can dự sâu hơn vào giao tiếp cá nhân. Apple cho biết Apple Intelligence kết hợp xử lý trực tiếp trên thiết bị (on-device) với Private Cloud Compute - nền tảng điện toán đám mây riêng dành cho các tác vụ phức tạp. Theo hãng, Private Cloud Compute xử lý yêu cầu mà không lưu trữ hay gửi dữ liệu người dùng về máy chủ Apple, đồng thời cho phép các chuyên gia độc lập kiểm tra cam kết bảo mật này.

Việc AI điều chỉnh câu trả lời theo giọng điệu của từng cá nhân mở ra hướng đi mới, giúp người dùng viết nhanh hơn và tạo ra nội dung mang dấu ấn riêng. Nhưng để công nghệ này thực sự tạo được niềm tin, sự cá nhân hóa cần song hành với tính minh bạch về dữ liệu và quyền kiểm soát của người dùng.