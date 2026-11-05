Ai trẻ nhất trong top 100 người giàu nhất Trung Quốc?

Theo danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm nay do Forbes thống kê, tổng tài sản của các tỷ phú trong bảng xếp hạng giảm còn 1.300 tỷ USD, so với 1.350 tỷ USD năm ngoái. Dù làn sóng xuất khẩu nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo động lực cho nền kinh tế, thị trường nội địa vẫn chịu sức ép từ tiêu dùng yếu và bất động sản trì trệ. Chỉ số CSI 300, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên 2 sàn Thượng Hải và Thâm Quyến, giảm 7% kể từ lần thống kê tài sản gần nhất. Hơn một nửa số tỷ phú trong danh sách chứng kiến tài sản đi xuống. Đồ họa: TIME.

Trái ngược xu hướng chung, Zhang Yiming, nhà đồng sáng lập ByteDance, lần đầu vươn lên vị trí số một. Tài sản của doanh nhân này tăng thêm 14,7 tỷ USD, đạt 84 tỷ USD. ByteDance đẩy mạnh đầu tư vào AI, với kế hoạch có thể rót tới 70 tỷ USD trong năm nay. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng đứng sau đà tăng tài sản của Zhang Yiming. Ảnh: Alamy.

Sau 5 năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu, Zhong Shanshan, nhà sáng lập hãng nước đóng chai và đồ uống Nongfu Spring, tụt xuống hạng 2. Tài sản của ông giảm 16,9 tỷ USD, còn 60,2 tỷ USD. Cổ phiếu Nongfu Spring mất gần 1/4 giá trị so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại tại thị trường nội địa. Ảnh: VCG.

Một trong những nhân vật có bước tiến đáng chú ý nhất là Liang Wenfeng, nhà sáng lập DeepSeek. Ông tăng 31 bậc, lên vị trí thứ 3 với khối tài sản 46 tỷ USD, cao hơn 34,5 tỷ USD so với năm trước. Đây cũng là mức tăng tài sản tính theo giá trị tuyệt đối lớn nhất trong danh sách. Đà tăng của Liang Wenfeng đến từ vòng gọi vốn hồi tháng 10, đưa định giá công ty AI này vượt 75 tỷ USD. DeepSeek là một trong những doanh nghiệp công nghệ nổi bật của Trung Quốc hiện nay. Ảnh: Weibo.

Một trường hợp khác ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể là Chen Jianhua, Chủ tịch tập đoàn hóa dầu Hengli Group. Doanh nghiệp này đưa mảng đóng tàu lên sàn thông qua hình thức niêm yết cửa sau trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào năm ngoái. Nhờ nhu cầu tàu mới trên toàn cầu tăng mạnh, tài sản của Chen Jianhua tăng hơn gấp đôi, đạt 25,2 tỷ USD. Ông vươn lên 30 bậc, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng. Ảnh: Hengli.

Bảy gương mặt lần đầu xuất hiện trong danh sách năm nay đều hoạt động trong lĩnh vực AI, robot hoặc các ngành liên quan. Người giàu nhất trong nhóm này là Zhu Yiming, nhà đồng sáng lập hãng sản xuất chip CXMT, với tài sản 13 tỷ USD. Ba tháng sau khi CXMT niêm yết tại Thượng Hải vào tháng 7, thông tin doanh nghiệp sắp ra mắt thế hệ chip bộ nhớ mật độ cao khiến cổ phiếu của các đối thủ toàn cầu lao dốc. Ảnh: VCG.

Gương mặt nữ duy nhất lần đầu góp mặt là Wang Xin, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Guangdong Dtech Technology. Công ty của bà chuyên sản xuất các công cụ cắt chính xác, phục vụ ngành sản xuất bảng mạch in. Ảnh: Forbes.

Một nhân vật đáng chú ý khác là Wang Xingxing, nhà sáng lập Yushu Technology, còn được biết đến với tên Unitree - doanh nghiệp sản xuất robot hình người. Ở tuổi 36, ông trở thành người trẻ nhất trong danh sách 100 tỷ phú Trung Quốc. Ảnh: Unitree.

Bên cạnh các gương mặt mới, 6 doanh nhân từng rời bảng xếp hạng cũng quay trở lại. Trong số đó có Zhang Wanzhen, người sở hữu phần lớn tài sản từ cổ phần tại nhà sản xuất linh kiện điện tử Chaozhou Three-Circle (Group). Ông từng giữ chức chủ tịch công ty trước khi rời vị trí vào năm 2021. Cổ phiếu của Chaozhou Three-Circle niêm yết tại Thâm Quyến tăng hơn gấp đôi so với một năm trước, nhờ nhu cầu sản phẩm phục vụ lĩnh vực AI gia tăng. Ở chiều ngược lại, 13 doanh nhân không còn góp mặt trong danh sách. Ngưỡng tài sản tối thiểu để lọt vào bảng xếp hạng năm nay tăng lên 4,75 tỷ USD, so với 4,6 tỷ USD năm ngoái. Ảnh: Baidu.