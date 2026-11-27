Một cửa hàng treo biển quảng cáo Black Friday ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Black Friday vốn được xem là dịp săn hàng giảm giá lớn nhất năm, nhưng cuộc đua khuyến mãi có thể đang thay đổi khi các thương hiệu ngày càng sử dụng AI để xác định mức giảm giá phù hợp. Thay vì tung ra những chương trình ưu đãi sâu nhằm thu hút khách hàng, doanh nghiệp có thể dựa vào dữ liệu để giảm mức khuyến mãi mà vẫn duy trì sức mua.

Các công ty cung cấp công cụ định giá AI cho biết nhiều thương hiệu nhận thấy họ không cần giảm giá quá sâu hoặc áp dụng ưu đãi trên quá nhiều sản phẩm như trước đây.

Xu hướng này có thể giúp doanh nghiệp bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí kinh doanh tăng cao, nhưng đồng thời tạo thêm áp lực cho người tiêu dùng Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát và giá hàng hóa leo thang.

AI giúp doanh nghiệp giảm mức khuyến mãi

Các thương hiệu như Gap và Under Armour đang sử dụng AI để quản lý tồn kho, đề xuất giá bán và xác định thời điểm cũng như mức độ giảm giá. Những công cụ này phân tích dữ liệu bán hàng, lượng hàng tồn, giá của đối thủ, thời tiết và tình hình kinh tế để dự báo nhu cầu theo thời gian thực.

Prashant Agrawal, Giám đốc điều hành Impact Analytics, công ty cung cấp phần mềm ra quyết định bán lẻ có Gap là khách hàng, cho biết hệ thống thường đề xuất doanh nghiệp triển khai ít chương trình khuyến mãi hơn, trong thời gian ngắn hơn và trên phạm vi sản phẩm hẹp hơn.

Đại diện Gap xác nhận thương hiệu sử dụng công cụ của Impact Analytics để đưa ra quyết định giảm giá dựa trên nhu cầu thị trường và tín hiệu tồn kho.

Trong lĩnh vực mỹ phẩm, công ty định giá AI Kapnova từng đề xuất một thương hiệu làm đẹp có doanh thu hàng tỷ USD giảm mức ưu đãi Black Friday cho một sản phẩm chăm sóc da từ 40% xuống 30% so với kế hoạch ban đầu.

James Sun, Giám đốc điều hành Kapnova, nhận định: “Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu và mô hình hóa chúng một cách chặt chẽ hơn, người tiêu dùng sẽ thấy ít chương trình giảm giá hơn vào Black Friday”.

Dữ liệu của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) dự báo doanh số mùa lễ hội năm nay tăng 4,2% so với năm 2025, vượt mốc 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, mức tăng phần lớn có thể phản ánh tác động của lạm phát, hiện ở mức 3,7%, thay vì sức mua thực tế tăng mạnh.

Từ hàng bình dân đến thương hiệu xa xỉ

Ứng dụng AI trong định giá không còn giới hạn ở các chuỗi bán lẻ bình dân. Under Armour và Family Dollar sử dụng công nghệ của First Insight để xác định giá sản phẩm và ước tính tác động của những thay đổi giá đối với doanh số.

Trong khi đó, nền tảng lập kế hoạch Anaplan cho biết các thương hiệu xa xỉ như Tiffany, Dolce & Gabbana và Yves Saint Laurent cũng sử dụng phần mềm của hãng để hỗ trợ chiến lược định giá.

Greg Petro, nhà sáng lập First Insight, cho biết công cụ của công ty gần đây đề xuất một thương hiệu điều chỉnh chương trình mua một tặng một, giảm mức ưu đãi từ 50% xuống 40%.

Theo Lindsay Fisher, đồng sáng lập nền tảng tối ưu giá Sparkbox, các nhà quản lý đôi khi có xu hướng giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn kho hoặc thu hút khách mới. Tuy nhiên, AI có thể giúp doanh nghiệp kiên định với mức giá cao hơn khi dữ liệu cho thấy mức ưu đãi thấp hơn vẫn đủ kích thích nhu cầu.

Ryan Orabone, chuyên gia tư vấn tại Spaulding Ridge, cho rằng tác động của công nghệ có thể diễn ra âm thầm. Nếu được triển khai hiệu quả, người tiêu dùng thậm chí không nhận ra doanh nghiệp đang sử dụng AI để điều chỉnh chiến lược giá.

Dù giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động, AI định giá cũng làm dấy lên lo ngại về quyền lợi người mua, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hộ gia đình đang thắt chặt chi tiêu.

Dữ liệu do Centric Market Intelligence tổng hợp cho thấy tỷ lệ sản phẩm đồ thể thao được giảm giá trong năm qua tăng lên, nhưng mức giảm trung bình lại thấp hơn. Chẳng hạn, áo ngực thể thao được bán khuyến mãi có mức giảm trung bình 32%, so với 36% một năm trước.

Các thuật toán dự báo hiện chủ yếu tập trung vào nhu cầu thị trường và chưa phổ biến việc định giá khác nhau cho từng khách hàng. Tuy nhiên, công nghệ cho phép nhà bán lẻ thay đổi giá nhanh chóng, còn gọi là định giá động, đang đặt ra những vấn đề pháp lý và đạo đức.

Sofia Serra, cựu chuyên gia tư vấn McKinsey và lãnh đạo trong lĩnh vực thương mại điện tử, cho rằng định giá động có thể là bước trung gian dẫn đến định giá cá nhân hóa, khi giá sản phẩm được điều chỉnh dựa trên dữ liệu riêng của từng người mua.

Một số bang tại Mỹ đã bắt đầu có động thái hạn chế hình thức định giá bằng thuật toán. Trong khi đó, các quy định quản lý công nghệ này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Bài toán cho Việt Nam trong chiến lược phát triển AI

Xu hướng các thương hiệu sử dụng AI để tối ưu giá bán cho thấy công nghệ đang ngày càng đi sâu vào hoạt động kinh doanh, từ quản lý chuỗi cung ứng đến phân tích hành vi tiêu dùng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế cần được cân bằng với tính minh bạch và quyền lợi của khách hàng.

Đối với Việt Nam, sự phát triển của các công cụ định giá AI mở ra cơ hội để doanh nghiệp bán lẻ, thương mại điện tử và sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc dự báo nhu cầu chính xác hơn có thể giúp giảm tồn kho, hạn chế lãng phí và tối ưu nguồn lực, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Trong lĩnh vực thương mại, ứng dụng AI không chỉ dừng ở tự động hóa mà còn có thể tạo ra phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng quyết định.

Dù vậy, bài học từ thị trường Mỹ cho thấy chuyển đổi số cần đi cùng trách nhiệm quản trị. Khi thuật toán ngày càng có khả năng tác động đến giá cả và quyết định mua sắm, doanh nghiệp cần bảo đảm dữ liệu được sử dụng minh bạch, hạn chế rủi ro phân biệt đối xử về giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong dài hạn, năng lực ứng dụng AI hiệu quả sẽ không chỉ được đo bằng khả năng gia tăng lợi nhuận, mà còn ở việc tạo ra thị trường cạnh tranh lành mạnh, nơi công nghệ giúp doanh nghiệp phát triển và người tiêu dùng được hưởng lợi từ những quyết định kinh doanh hợp lý hơn.