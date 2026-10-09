AI tiếp tay tấn công mạng, doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản gấp rút siết phòng thủ

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, 9 ngân hàng và 2 nhà thờ lớn của Hàn Quốc đang điều tra khả năng bị tấn công mạng có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Tại Nhật Bản, các sự cố mạng gần đây nhằm vào Daiwa Securities, SoftBank và chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson cũng tăng vọt.

Cơ quan chức năng đang điều tra xem AI có tham gia vào hàng loạt vụ xâm nhập này hay không và tham gia như thế nào. Tuy nhiên, giới chuyên gia an ninh mạng cho rằng AI đang giúp kẻ tấn công tự động hóa các việc như quét lỗ hổng phần mềm, dựng chiến dịch lừa đảo (phishing), khiến tội phạm mạng nhanh hơn và khó bị phát hiện hơn.

Dẫn số liệu của TrendAI, hãng tin Reuters cho biết 9 tháng đầu năm nay, số sự cố an ninh mạng ghi nhận tại Nhật Bản đã vượt cả năm ngoái. Riêng tháng 9/2026, số vụ tăng lên 86, cao hơn tháng 7 là 37% và tháng 8 là 18%.

Tại Hàn Quốc, nửa đầu năm nay có 1.236 sự cố mạng được trình báo, tăng 20% so với cùng kỳ. Số liệu của chính phủ nước này cho thấy các vụ tấn công máy chủ giảm, nhưng số vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và mã độc tống tiền lần lượt tăng 56,7% và 76,8%.

Nghi vấn AI hỗ trợ các vụ tấn công ngân hàng Hàn Quốc

Công ty an ninh mạng CrowdStrike (Mỹ) cho biết các sự cố nhằm vào ngân hàng Hàn Quốc nhiều khả năng do một đối tượng 26 tuổi (hiện ở Trung Quốc) thực hiện. Nếu không có sự hỗ trợ của AI, đối tượng này không thể tiến hành đợt tấn công.

Theo CrowdStrike, vì mục đích tài chính, kẻ tấn công đã dùng tác nhân AI do Trung Quốc phát triển và Claude Code của Anthropic để thực hiện hành vi này.

Hãng tin Reuters cho rằng, các vụ việc liên quan ngân hàng Hàn Quốc cho thấy, khi AI tiến hóa, ngành công nghiệp cần các biện pháp kiểm soát an ninh mạnh hơn và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Ông Nobuo Miwa, Chủ tịch công ty an ninh mạng S&J Corp (Tokyo), nhận định: “AI không biết mệt mỏi, về bản chất Nhật Bản đang bị đánh bom rải thảm”. Theo ông Miwa, AI về cơ bản đã xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và nhiều rào cản khác từng cản trở tin tặc nước ngoài.

Bà Karen Wu, chuyên gia phân tích cấp cao của Fitch cho rằng, dù các vụ xâm nhập chưa gây thiệt hại tài chính lớn, song rủi ro có thể tăng nếu dữ liệu bị đánh cắp được dùng cho các chiến dịch lừa đảo qua mạng hoặc tin nhắn. Bà Karen dự báo những sự cố này sẽ dẫn tới các hình phạt từ cơ quan quản lý, chi phí bồi thường cho khách hàng và mức chi cho an ninh mạng của toàn ngành tăng lên.

Cơ quan quản lý hai nước bắt đầu vào cuộc

Theo hãng tin Reuters, cơ quan quản lý của Nhật Bản và Hàn Quốc đã có phản ứng.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã chỉ đạo các hiệp hội ngành tài chính, cơ quan quản lý và lãnh đạo các đơn vị bị ảnh hưởng hoàn thành bản tự đánh giá an ninh mạng gồm 12 nội dung.

Tại Nhật Bản, ngày 8/10, sau các vụ tấn công gần đây, Bộ trưởng Chuyển đổi số Toshiharu Furukawa đã triệu tập cuộc họp các bộ và cơ quan liên quan. Văn phòng An ninh mạng quốc gia nước này cũng dự kiến gửi cảnh báo tới doanh nghiệp.

8world.com