Hình ảnh một trang website thương hiệu Denby giả do Norton phát hiện. Ảnh: Norton

Theo kết quả khảo sát do Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) thực hiện, 72% người Canada được hỏi cho rằng AI đang khiến việc phân biệt thông tin thật và giả trên không gian mạng trở nên gần như không thể.

Chia sẻ với Global News, ông Amit Sadhu, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách quản lý tín dụng và gian lận của RBC, cho biết AI đang xóa nhòa những dấu hiệu cảnh báo vốn giúp người tiêu dùng nhận diện các trang web lừa đảo. Nếu trước đây, lỗi chính tả hoặc cách diễn đạt thiếu tự nhiên thường khiến người mua nghi ngờ, thì hiện nay, các quảng cáo và cửa hàng giả mạo có thể được thiết kế chuyên nghiệp, gần như không khác biệt so với những nền tảng bán hàng hợp pháp.

Theo ông Sadhu, tâm lý nóng vội, lo bỏ lỡ các chương trình giảm giá hấp dẫn cũng khiến người tiêu dùng dễ đưa ra quyết định mua hàng mà chưa kiểm tra độ tin cậy của người bán. Khảo sát của RBC cho thấy hơn một nửa số người tham gia thường xuyên bắt gặp các cửa hàng giả mạo trên mạng xã hội, trong khi nhiều người vẫn mua hàng từ những thương hiệu chưa từng biết đến mà không xác minh thông tin.

Tại Anh, các chuyên gia cũng cảnh báo số lượng trang web giả mạo có thể tăng mạnh trong mùa mua sắm cuối năm. Công ty phần mềm bảo mật Norton dự báo các trang web đáng ngờ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều khi nhu cầu mua sắm quà tặng bước vào giai đoạn cao điểm.

Ông Luis Corrons, chuyên gia nghiên cứu bảo mật tại Norton, cho biết tình trạng này thường gia tăng rõ rệt hằng năm trong khoảng thời gian từ Black Friday đến Giáng sinh.

Đáng chú ý, các trang web lừa đảo không chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm thông thường mà còn có thể được giới thiệu trong phản hồi của các chatbot AI. Cơ quan Tiêu chuẩn Thương mại Quốc gia Anh cảnh báo tội phạm mạng đang tìm cách thao túng các mô hình AI, trong đó có ChatGPT, để khiến những hệ thống này hiển thị hoặc đề xuất các trang web lừa đảo cho người dùng.

Ông Michael Vainshtein, đồng sáng lập công ty bảo mật Guardio, cho biết các đối tượng thường quảng bá cửa hàng giả mạo và trang web lừa đảo thông qua kết quả tìm kiếm, quảng cáo trả phí trên Google và các nền tảng khác, những trang web đã bị chiếm quyền kiểm soát hoặc các bài đăng trên mạng xã hội với lời chào mời giảm giá hấp dẫn.

Bà Leyla Bilge, Trưởng bộ phận nghiên cứu lừa đảo toàn cầu tại Norton, lưu ý người trẻ tuổi cũng cần đặc biệt cảnh giác do thường xuyên tiếp xúc với các quảng cáo trên mạng xã hội và có thể đưa ra quyết định mua hàng bốc đồng. Theo bà, những mặt hàng khó tìm được rao bán với giá thấp bất thường bởi những người bán không rõ danh tính cần được xem là dấu hiệu đáng ngờ.

Dấu hiệu nhận biết

Các trang web giả mạo thường sử dụng AI để tạo giao diện, hình ảnh và nội dung tương tự trang web chính thức của các thương hiệu. Những mặt hàng được quảng cáo thường đi kèm mức giảm giá rất sâu, có trường hợp lên tới 80%, nhằm thúc đẩy người mua nhanh chóng thanh toán.

Địa chỉ trang web (URL) cũng có thể được thiết kế gần giống tên miền chính thức. Hồi tháng 6, báo The Guardian từng chỉ ra một số trang web giả mạo thương hiệu giày Russell & Bromley, sử dụng các tên miền như “therussellbromleyofficial” và “russellbromleyonlineuk”.

Người mua cũng cần chú ý đến phương thức thanh toán. Một số trang web yêu cầu chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền điện tử thay vì các phương thức thanh toán thông thường. Trong trường hợp cung cấp lựa chọn PayPal, đối tượng lừa đảo có thể hướng người mua sử dụng hình thức “gửi tiền cho bạn bè” để tránh phí giao dịch.

Khuyến cáo phòng tránh

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng không nên truy cập trực tiếp vào những đường dẫn quảng cáo ưu đãi được chia sẻ trên mạng xã hội hoặc qua tin nhắn. Thay vào đó, nên tự nhập địa chỉ trang web chính thức của nhà bán lẻ để kiểm tra chương trình khuyến mãi.

Đối với những cửa hàng chưa từng biết đến, người mua nên kiểm tra số lượng và nội dung đánh giá của khách hàng, đồng thời tham khảo ý kiến người đáng tin cậy nếu còn nghi ngờ. Việc kiểm tra kỹ tên miền, đặc biệt là những địa chỉ có thêm các từ như “official” (chính thức) hoặc “deals” (ưu đãi), cũng giúp hạn chế nguy cơ truy cập nhầm trang giả mạo. Tuy nhiên, đuôi tên miền “.co.uk” hoặc “.com” không tự thân bảo đảm một trang web là hợp pháp.

Ngân hàng RBC khuyến nghị người dùng thiết lập mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai yếu tố và bật thông báo giao dịch theo thời gian thực để kịp thời phát hiện các khoản thanh toán bất thường.