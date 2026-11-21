Nga sở hữu một trong những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng lực lượng này không đơn giản là thao tác trên chiếc vali mà một sĩ quan thường xuyên mang theo Tổng thống Vladimir Putin.

Theo cơ cấu quyền lực của Nga, Tổng thống là Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang và giữ vai trò trung tâm trong quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng là những nhân vật quan trọng trong hệ thống tham mưu, chỉ huy và truyền đạt mệnh lệnh.

Chiếc vali Cheget được thiết kế để kết nối các lãnh đạo này với hệ thống chỉ huy hạt nhân Kazbek. Khi hệ thống cảnh báo sớm phát hiện dấu hiệu một cuộc tấn công bằng tên lửa, thông tin sẽ được chuyển đến các cơ quan quân sự để kiểm tra và đánh giá.

Nga sử dụng mạng lưới cảnh báo sớm gồm các hệ thống radar mặt đất và vệ tinh nhằm phát hiện những vụ phóng tên lửa có khả năng đe dọa lãnh thổ.

Đây là khâu đặc biệt quan trọng bởi một quyết định sai lầm trong tình huống khẩn cấp có thể dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược.

Sau khi thông tin được xác minh, lãnh đạo cấp cao có thể trao đổi về tình hình, đánh giá mức độ đe dọa và quyết định phương án phản ứng.

Nếu có quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, lệnh sẽ được truyền qua hệ thống chỉ huy quân sự đến các lực lượng được giao nhiệm vụ.

Các đơn vị tên lửa không chỉ nhận một mệnh lệnh chung rồi tự động khai hỏa. Chúng còn phải thực hiện các thủ tục xác thực và quy trình kỹ thuật riêng để bảo đảm lệnh sử dụng vũ khí được truyền đúng đối tượng.

Một điểm thường gây tranh luận là liệu ba chiếc vali Cheget có phải đồng thời xác nhận trước khi một cuộc tấn công hạt nhân được tiến hành hay không.

Một số tài liệu mô tả đây là cơ chế ba chìa khóa nhằm ngăn quyền quyết định tập trung vào một cá nhân. Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên sâu cho thấy thông tin công khai về quy trình xác thực thực tế vẫn chưa thống nhất.

Cần phân biệt giữa quyền quyết định chính trị, quyền truyền lệnh và quyền thực hiện mệnh lệnh. Ba khâu này liên quan chặt chẽ nhưng không đồng nhất. Cheget là công cụ phục vụ quá trình chỉ huy, không phải thiết bị tự mình quyết định việc khai hỏa.

Hệ thống chỉ huy hạt nhân của Nga cũng được thiết kế để duy trì hoạt động trong trường hợp một số trung tâm thông tin bị phá hủy.

Các cơ chế dự phòng, đường truyền thay thế và sở chỉ huy quân sự được xây dựng nhằm bảo đảm khả năng truyền lệnh trong điều kiện chiến tranh.

Điều này cho thấy sức mạnh hạt nhân không chỉ phụ thuộc vào số lượng tên lửa hay sức công phá của đầu đạn. Khả năng kiểm soát, duy trì liên lạc và bảo đảm mệnh lệnh được thực hiện chính xác cũng là những yếu tố quyết định hiệu quả răn đe chiến lược.