Trong bài bình luận đăng trên The Hill, ông David K. Young, Chủ tịch Trung tâm Giám đốc điều hành thuộc tổ chức nghiên cứu The Conference Board, nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng, nhưng không bảo đảm mọi người lao động và cộng đồng đều hưởng lợi.

Công nhân sửa chữa một tuyến phố ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Bài học từ ngành chế tạo Mỹ cho thấy, trong khoảng 40 năm sau năm 1979, ngành này mất khoảng 7 triệu việc làm, dù tổng việc làm toàn nền kinh tế tăng 67%. Tương tự, lợi ích tổng thể từ AI có thể đi kèm tổn thất đối với một số nhóm lao động.

Theo những nghiên cứu được bài viết dẫn lại, đến đầu năm 2026, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy ứng dụng AI làm suy giảm tổng cầu lao động; tuy nhiên, đã xuất hiện dấu hiệu giảm nhu cầu tuyển người mới vào nghề trong lĩnh vực phát triển phần mềm. AI cũng có thể làm gia tăng phân hóa giữa người sử dụng hiệu quả công nghệ và người không thích ứng được. Đáng chú ý, lao động tri thức và các công việc chuyên môn có thể chịu tác động mạnh, trong khi nghề kỹ thuật thực hành ít bị ảnh hưởng trực tiếp hơn.

Từ kinh nghiệm các cú sốc kinh tế trước đây, tác giả cảnh báo thất nghiệp kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự ổn định gia đình, làm tăng phụ thuộc vào trợ cấp và phân cực chính trị; đồng thời gây sức ép lên ngân sách do giảm thu thuế và tăng chi an sinh.

Để hạn chế rủi ro, bài viết đề xuất ba hướng hành động: doanh nghiệp tăng đầu tư đào tạo, học nghề, thực tập và duy trì nguồn nhân lực kế cận; hệ thống giáo dục mở rộng chương trình gắn với triển vọng việc làm, ưu tiên người bị mất việc và cập nhật theo nhu cầu thực tế; doanh nghiệp, cơ quan công quyền và giới nghiên cứu phối hợp cải thiện dữ liệu, theo dõi tác động của AI đến việc làm. Thông điệp cốt lõi là cần chủ động chuẩn bị cho chuyển đổi lao động ngay từ bây giờ, thay vì chờ mất việc trên diện rộng, qua đó bảo đảm lợi ích tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi.