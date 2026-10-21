AI thúc đẩy đổi mới y sinh toàn cầu

Ngày 21/10, WHO và Hàn Quốc đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Sinh học thế giới 2026 tại thủ đô Seoul, với chủ đề “Mở rộng đổi mới y sinh thông qua AI”. Diễn ra trong hai ngày 21–22/10 tại Trung tâm Hội nghị COEX Magok, sự kiện quy tụ đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, giới nghiên cứu, cơ sở y tế và doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế số và AI.

Một điểm nhấn trong ngày khai mạc là việc công bố Tuyên bố Seoul về AI trong chăm sóc sức khỏe, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Jeong Eun Kyeong, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch Liên đoàn Bệnh viện quốc tế Henry Gallardo. Tuyên bố hướng sự chú ý vào yêu cầu thúc đẩy ứng dụng AI an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm, đồng thời bảo đảm các quốc gia có cơ hội tiếp cận những lợi ích mà công nghệ này mang lại.

Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung thảo luận tiềm năng của AI trong giải quyết những thách thức lâu nay của ngành y tế, từ đẩy nhanh nghiên cứu khoa học, phát triển thuốc và liệu pháp điều trị đến tối ưu hóa thử nghiệm lâm sàng. Những công nghệ mới như mô hình nền tảng sinh học, mô phỏng tế bào ảo và phòng thí nghiệm tự vận hành được kỳ vọng hỗ trợ rút ngắn quy trình nghiên cứu, nâng cao hiệu quả thử nghiệm và mở ra hướng tiếp cận mới trong phát hiện khoa học.

Tuy nhiên, việc đưa AI vào lĩnh vực y tế cũng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về quản trị và kiểm soát rủi ro. Trong các hoạt động chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu, độ chính xác của hệ thống, an toàn dữ liệu, trách nhiệm chuyên môn và khả năng tiếp cận công bằng là những vấn đề cần được quan tâm song song với quá trình đổi mới công nghệ. Việc ứng dụng AI không chỉ đòi hỏi năng lực kỹ thuật mà còn cần các nguyên tắc quản lý đủ tin cậy để bảo vệ người bệnh và củng cố niềm tin của cộng đồng.

Thông qua hội nghị, Hàn Quốc hướng tới tăng cường hợp tác với WHO và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới y sinh dựa trên AI, đưa các tiến bộ công nghệ vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe. Những trao đổi tại sự kiện cũng góp phần thúc đẩy thảo luận quốc tế về cách khai thác tiềm năng của AI trong y tế, đồng thời bảo đảm công nghệ phục vụ lợi ích cộng đồng và không làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.