AI thúc đẩy doanh thu, tái định hình ngành công nghệ thông tin Ấn Độ

Hiện tại, AI đang trở thành nguồn doanh thu đáng kể cho một số doanh nghiệp Ấn Độ. Ảnh minh họa: TTXVN

Tuy nhiên, sự phục hồi của toàn ngành vẫn không đồng đều, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào số lượng lao động sang mô hình tập trung vào tự động hóa, AI và năng suất.

Tính đến ngày 23/10, lĩnh vực CNTT của Ấn Độ đã phục hồi khoảng 13%, giúp giải tỏa phần nào tâm lý lo ngại của giới đầu tư về tình trạng tăng trưởng chậm lại. Dù vậy, đợt phục hồi này vẫn chưa thể bù đắp những mức giảm trước đó.

Chỉ số Nifty IT (hay NSE IT) đã giảm 15,5% tính từ đầu năm nay, so với mức giảm 13,5% của chỉ số Nifty 50, phản ánh sự thận trọng của thị trường đối với triển vọng của ngành.

Hiện tại, AI đang trở thành nguồn doanh thu đáng kể cho một số doanh nghiệp. Tata Consultancy Services (TCS), công ty dịch vụ CNTT lớn nhất Ấn Độ, và Infosys cho biết AI đóng góp hơn 10% tổng doanh thu trong quý vừa qua.

Infosys cũng ghi nhận các hợp đồng lớn trị giá 5,2 tỷ USD, trong khi doanh thu từ AI tiên tiến của HCLTech tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái (tính theo tỷ giá hối đoái không đổi). L&T Technology Services cũng cho biết các thỏa thuận liên quan đến AI chiếm hơn một nửa giá trị các hợp đồng lớn của công ty.

Tuy nhiên, bức tranh chung của ngành vẫn có sự phân hóa. Đơn cử, Wipro chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ CNTT 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với lượng đơn đặt hàng lớn giảm 58,6% so với quý trước đó.

Lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) tiếp tục là điểm sáng đối với các công ty CNTT Ấn Độ. Trong quý vừa qua, HCLTech dẫn đầu xu hướng tăng trưởng trong mảng này với mức tăng 7,1%, tiếp theo là TCS (tăng 3,9%) và Wipro (tăng 1,3%), trong khi hãng tư vấn công nghệ LTM cũng ghi nhận mức tăng 8,7%.

Ông Srini Pallia, Giám đốc điều hành của Wipro, cho biết dòng vốn đầu tư vào AI và dữ liệu đang tăng lên trong lĩnh vực BFSI, do các ngân hàng ưu tiên hiện đại hóa hệ thống, ứng dụng AI và chuyển dịch lên điện toán đám mây.

Về nhân sự, số lượng nhân viên nghỉ việc đang vượt mức tuyển mới tại các bộ phận CNTT và kỹ thuật. Sáu công ty dịch vụ CNTT lớn nhất Ấn Độ, gồm TCS, Infosys, HCLTech, Wipro, Tech Mahindra và LTM, đã ghi nhận tổng cộng 92.000 nhân viên rời đi trong năm qua. Dù tỷ lệ nghỉ việc vẫn nằm trong mức thông thường của ngành, các công ty không vội vàng tuyển người thay thế.

Sự sụt giảm này không chỉ phản ánh nhu cầu yếu đi mà còn cho thấy sự thay đổi cấu trúc trong cách các nhà cung cấp dịch vụ CNTT xây dựng lực lượng lao động. Chuyên gia phân tích Biswajeet Mahapatra từ công ty nghiên cứu thị trường Forrester nhận định, tự động hóa và AI đang làm giảm nhu cầu lao động đối với các công việc lặp đi lặp lại.

Việc tuyển dụng trong tương lai sẽ có chọn lọc hơn, tập trung vào các kỹ năng chuyên môn như AI, dữ liệu, điện toán đám mây và an ninh mạng.

Bên cạnh đó, các rào cản về thị thực (visa) cũng tạo thêm áp lực. Đầu tháng 10/2026, Mỹ đã đình chỉ chương trình bảo lãnh thẻ xanh diện việc làm đối với một số hãng công nghệ lớn, trong đó có Infosys, TCS và Wipro.

Ông Pareekh Jain, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu EIIRTrend, đánh giá các doanh nghiệp CNTT Ấn Độ hiện không thể dễ dàng áp dụng mô hình tuyển dụng, đào tạo trong nước rồi đưa nhân sự ra nước ngoài làm việc như trước đây.

Nhìn chung, quý kết thúc vào tháng 9/2026 đã mang lại những dấu hiệu khởi sắc cho ngành CNTT Ấn Độ, song vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định về một đà phục hồi bền vững. Dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào sự cải thiện rộng rãi hơn của các yếu tố kinh tế vĩ mô.