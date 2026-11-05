'AI thực chiến' mùa 2 chính thức lên sóng

Chuỗi chương trình AI thực chiến 2026 lên sóng vào 20h thứ 5 và Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV2, từ hôm nay (5.11); phát sóng đến tháng 1.2027 và phát lại trên các nền tảng số của VTV.

Đặc biệt, Đêm Gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 10.1 trên hai kênh VTV2 và VTV3.

AI thực chiến là cuộc thi về trí tuệ nhân tạo (AI) duy nhất được VTV tổ chức sản xuất dưới dạng gameshow truyền hình, phát trên sóng truyền hình quốc gia.

Cuộc thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái AI, và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là sân chơi thực chiến hấp dẫn và quy mô lớn dành cho cộng đồng công nghệ trên cả nước.

Tiếp nối thành công ấn tượng của mùa 1 (thu hút hơn 10 triệu lượt theo dõi trực tiếp trên VTV2, VTV3 và hàng triệu tương tác trên các nền tảng số), AI thực chiến 2026 mang lại sự bùng nổ về cả số lượng lẫn chất lượng chuyên môn với gần 1.000 đội thi đăng ký tới từ 62 trường đại học, cao đẳng, THPT và gần 200 doanh nghiệp, tổ chức công nghệ; thu hút đông đảo người Việt trẻ đang học tập và làm việc tại các quốc gia như Úc, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore; với độ tuổi trung bình của thí sinh năm nay là 22,4 tuổi.

Đặc biệt, đường đua năm nay ghi nhận thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 15 tuổi đăng ký tham gia, minh chứng cho làn sóng đam mê công nghệ đang lan tỏa sâu rộng trong thế hệ Gen Z và Alpha.

Nếu như mùa giải 2025 tập trung phát hiện, bồi dưỡng tài năng trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy ứng dụng AI thì cuộc thi mùa 2 đánh dấu sự nâng tầm toàn diện về quy mô và hình thức thi như tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện bởi các mentor trong lĩnh vực AI trong nước và quốc tế; nhằm tuyển chọn đội ngũ nhân lực công nghệ trẻ tinh hoa với kỹ năng thực chiến, đóng góp cho nguồn nhân tài trong lĩnh vực AI của Việt Nam.

Đây cũng là điểm mở rộng đáng chú ý của AI thực chiến năm nay. Từ việc tìm kiếm những đội thi có năng lực, cuộc thi hướng tới nhận diện một lực lượng trẻ đang làm AI, đồng thời tạo cơ hội để họ được kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, qua đó phát huy năng lực trong thực tiễn.

Đằng sau mỗi giải pháp là tư duy, năng lực công nghệ và khả năng sáng tạo của con người. Đó cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của AI thực chiến - nơi năng lực làm chủ trí tuệ nhân tạo được thể hiện.